Ryan Giggs 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kaka ile yaşadığı bir anıyı anlattı. İki büyük oyuncu maç içinde boğaz boğaza girmişti













2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona AC Milan ulaşmıştı. Eleme turlarında sırasıyla Lille, Bayern Münih, Manchester United ve Liverpool'a üstünlük sağlayan Milano ekibi, Avrupa'nın zirvesine tarihinde son kez oturmuştu. O yıl yarı finalin ilk maçında ise sinirler çok gergindi ve bu oyunculara sirayet etmişti. Öyle ki Giggs ve Kaka birbirini boğazlamıştı. Yıllar sonra Giggs, Kaka ile arasında yaşananları anlattı.Giggs: "Kaka'ya bir pozisyon faul yaptım. Ama bu tarz fauller oyun içinde olabiliyordu. O ise benim boğazım sarıldı. Verdiği tepkiye anlam verememiştim, o an ikimiz de çok sinirliydik, sahada olmasak yüksek ihtimal birbirimizi öldürürdük. O derece sinirliydik... Maç sonrası beni Gattuso ile beklediğini gördüm. Gattuso... Bilirsiniz, nispeten kısa boylu ama futbol tarihinin en gaddar oyuncularından. Şaşırdım ama yanlarına gitmekten de çekinmedim. Gattuso, Kaka'nın özür dilemek istediğini söyleyince baya şaşırmıştım. Meğer, Kaka İngilizce bilmiyormuş, o yüzden Gattuso ile beni bekliyormuş. Bir problem olmadığını ona ilettim. Gattuso bunu çevirdi ve birbirimize sarıldık. Hatta maç formalarımız bile değiştirdik."Ryan Giggs aslında futbolculuk döneminde Kırmızı Şeytanlar'a olan bağlılığından dolayı sürekli artı puan toplayan ve çok sevilen bir karakterdi. Ancak insanların ona olan sevigisi yeşil sahalar ile sınırlı kaldı. Saha dışında karıştığı skandallar çabuk unutulmasını sağladı Ryan Giggs'in.