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13 Kasım 2022 - 13:45

S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle

Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Atalanta ile Inter karşı karşıya geliyor… Atalanta, Inter’i kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Atalanta Inter Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Atalanta Inter maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
13 Kasım 2022 - 13:45
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S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle


İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Atalanta ile Inter karşı karşıya geliyor… Atalanta, Inter’i kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Atalanta Inter Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Atalanta Inter maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

ATALANTA INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta Inter karşılaşması saat 14.30’da S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



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ATALANTA INTER MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Atalanta: Marco Sportiello, Matteo Ruggeri, Brandon Soppy, Berat Djimsiti, Memeh Okoli, Nadir Zortea, Ederson, Mario Pasalic, Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi, Duvan Zapata

Inter: Andre Onana, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Milan Skriniar, Francesco Acerbi, Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Lautaro Martinez

ATALANTA INTER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Atalanta Inter mücadelesinde başlama düdüğünü hakem D. Chiffi çalacak! Chiffi’nin yardımcılıklarını G. Baccini ve V. Colarossi üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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