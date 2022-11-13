S Sport Juventus - Lazio maçını canlı izle







JUVENTUS LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







JUVENTUS LAZİO MAÇI MUHTEMEL 11’İ

JUVENTUS LAZİO MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor… Juventus, Lazio’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Juventus Lazio Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Juventus Lazio maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Juventus Lazio karşılaşması saat 22.45’de S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Bremer, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Arkadiusz Milik, Filip Kostic Lazio: Ivan Provedel, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Matias Vecino, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Adam Marusic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto, Felipe Anderson, PedroJuventus Lazio mücadelesinde başlama düdüğünü hakem D. Massa çalacak! Massa’nın yardımcılıklarını D. Bindoni ve A. Tegoni üstelenecek.