SPOR
13 Kasım 2022 - 22:00

S Sport Juventus - Lazio maçını canlı izle

Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor… Juventus, Lazio’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Juventus Lazio Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Juventus Lazio maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
13 Kasım 2022 - 22:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
S Sport Juventus - Lazio maçını canlı izle


İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor… Juventus, Lazio’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Juventus Lazio Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Juventus Lazio maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

JUVENTUS LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Lazio karşılaşması saat 22.45’de S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



S SPORTS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

JUVENTUS LAZİO MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Bremer, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Arkadiusz Milik, Filip Kostic

Lazio: Ivan Provedel, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Matias Vecino, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Adam Marusic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro

JUVENTUS LAZİO MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Juventus Lazio mücadelesinde başlama düdüğünü hakem D. Massa çalacak! Massa’nın yardımcılıklarını D. Bindoni ve A. Tegoni üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Son Haberler
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi: 'Çok ciddiye almamak gerek'
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi:...
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım? İnternet yavaşlığı ne zaman bitecek?
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım?...
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı,...
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain...
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden...
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar...
Eski spiker Reha Muhtar'dan zehir zemberek vasiyet mesajı! Eski eşini hedef alarak...
Eski spiker Reha Muhtar'dan zehir zemberek vasiyet mesajı! Eski eşini...
Sergen Yalçın kimdir, nereli, yaşı kaç? Sergen Yalçın biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sergen Yalçın kimdir, nereli, yaşı kaç? Sergen Yalçın biyografisi,...
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti....
Peyami Safa kimdir, nereli? Peyami Safa biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Peyami Safa kimdir, nereli? Peyami Safa biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu...
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzelliğine güzellik kattı! Afra Saraçoğlu'nun mini pozlarına ünlü isimlerden iltifat yağmuru geldi! Saraçoğlu'nun çok konuşulan mini pozları
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzelliğine güzellik kattı! Afra Saraçoğlu'nun...
Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin Bingöl biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin...