S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle







MİLAN FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







MİLAN FİORENTİNA MAÇI MUHTEMEL 11’İ

MİLAN FİORENTİNA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Milan ile Fiorentina karşı karşıya geliyor… Milan, Fiorentina’yı kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Milan Fiorentina Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Milan Fiorentina maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Milan Fiorentina karşılaşması saat 20.00’de S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Bremer, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Arkadiusz Milik, Filip Kostic Lazio: Ivan Provedel, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Matias Vecino, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Adam Marusic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto, Felipe Anderson, PedroMilan Fiorentina mücadelesinde başlama düdüğünü hakem S. Sozza çalacak! Sozza’nın yardımcılıklarını L. Mondin ve D. Moro üstelenecek.