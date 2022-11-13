S Sport Roma - Torino maçını canlı izle

İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Roma ile Torino karşı karşıya geliyor… Roma, Torino’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Roma Torino Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Roma Torino maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
ROMA TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Roma Torino karşılaşması saat 17.00’de S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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