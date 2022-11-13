SPOR
13 Kasım 2022 - 16:15

S Sport Roma - Torino maçını canlı izle

Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Roma ile Torino karşı karşıya geliyor… Roma, Torino’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Roma Torino Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Roma Torino maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
13 Kasım 2022 - 16:15
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S Sport Roma - Torino maçını canlı izle


İki takımın hedefinde 3 puan var... Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı! İtalya Seria A’da kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 15. Hafta mücadelesinde bugün Roma ile Torino karşı karşıya geliyor… Roma, Torino’yu kendi sahasında konuk edecek… S Sport şifresiz izle linki! Roma Torino Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Roma Torino maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

ROMA TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Torino karşılaşması saat 17.00’de S Sport 2, S Sport Plus ve Nesine.com ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



S SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ROMA TORİNO MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Roma: Rui Patricio, Chris Smalling, Zeki Çelik, Roger, Gianluca Mancini, Cristian Volpato, Nicola Zalewski, Nicolo Zaniolo, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Eldor Shomurodov

Torino: Vanja Milinkovic-Savic, Ricardo Rodriguez, Perr Schuurs, Mergim Vojvoda, David Zima, Wilfried Singo, Samuele Ricci, Aleksey Miranchuk, Karol Linetty, Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic

ROMA TORİNO MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Roma Torino mücadelesinde başlama düdüğünü hakem A. Rapuano çalacak! Rapuano’nun yardımcılıklarını A. Berti ve A. Vono üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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