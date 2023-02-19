Saaat 00.00'dan sonra akaryakıtta tarife değişiyor! Benzin ve motorinde dev indirim başlıyor







BANKALARDAN AKARYAKIT KAMPANYASI

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI







Bankalar müşterilerinin daha avantajlı alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kampanyalarına devam ediyor. Yeni bir kampanya haberi de akaryakıt ile ilgili geldi. Peki bankaların akaryakıt kampanyası nedir? Güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar tarafından yapılan akaryakıt kampanyası müşterilerin yüzünü bir nebze de olsa güldürüyor. Ziraat Bankası tarafından 31 Mart tarihine akdar uzatıldı. Ziraat Bankası kampanyasına katılım mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Bankkart anlaşmalı olan benzin istasyonlarında Bankkart POS cihazlarından farklı günler içinde ve tek seferde yapılan akaryakıt alışverişlerine 75 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri en fazla 75 TL Bankkart Lira kazanabilir. Aynı gün içinde yapılan işlemlerden yalnızca bir tanesi geçerli olacaktır. Bankkart ücretsiz kartlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya katılımı yalnızca kart sahibi tarafından yapılabilir. İptal, iade işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya dönemi içinde iptal veya iade işlemi yapılırsa Bankkart Lira iade alınır. Vakıfbank tarafından yapılan akaryakıt kampanyası da 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Bankadan yapılan 4 kere farklı günlerde yapılan 500 TL ve üstü alışverişlerde 60 TL puan hediye ediliyor. Kampanyaya müşteriler kendi kartlarıyla katılabilir, ek kart ve sanal kart ile yapılacak alışverişler kampanyaya dahildir. Bir müşteri en fazla 60 TL bonus kazanabilecektir. Business Card, Bankomat Kart, nakit çekim, yurt dışı işlemi, iptal, iade işlemi ve puan kullanımı kampanyaya dahil değildir. İşlemin iptalya da iade edilmesi durumunda bonus geri alınacaktır ve puanın harcanmış olması durumunda tutar karta borç olarak yansıtılacaktır. Kampanya katılımı mobil uygulama üzerinde bulunan Cepte Kazan seçeneğinden yapılmaktadır. Kampanya kapsamında kazanılmış olan bonus puanlar 6 Mart tarihine kadar yüklenecektir. 21 Mart tarihine kadar kullanılmayan puanlar 22 Mart tarihinde geri alınır. Express Card sahibi müşterilerin kampanyaya katılım bedeli 4.99 TL olarak belirlenmiştir.Petrol Ofisi İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.85 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 20.91 TL, Ankara 1 litre benzin 21.18 TL, İzmir 21.1 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG 11.73 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG 11.99 TL, Ankara 1 litre LPG 11.99 TL, İzmir 1 litre LPG 11.99 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin 21.22 TL, İstanbul Avrupa Yakası 21.28 TL, Ankara 1 litre motorin 21.59 TL, İzmir 1 litre motorin 21.64 TL olarak belirlendi.Opet İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.86 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 20.92 TL, Ankara 1 litre benzin 21.19 TL, İzmir 1 litre benzin 21.06 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin 21.22 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 21.28 TL, Ankara 1 litre motorin 21.65 TL, İzmir 1 litre motorin 21.96 TL olarak belirlendi. Shell İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.90 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 20.64 TL, Ankara 1 litre benzin 21.17 TL, İzmir 1 litre benzin fiyatı 21.07 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG 12.07 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG 12.07 TL, Ankara 1 litre moroin 12.26 TL, İzmir 1 litre motorin 11.95 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin 21.17 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 21.23 TL, Ankara 1 litre motorin 21.24 TL, İzmir 1 litre motorin 21.14 TL olarak belirlendi. BP İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.86 TL, İstanbul Avrupa Yakası 20.91 TL, Ankara 21.18 TL, İzmir 21.08 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG fiyatı 11.37 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG fiyatı 11.83 TL, Ankara 1 litre LPG fiyatı 11.70 TL, İzmir 1 litre LPG fiyatı 11.77 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin fiyatı 21.17 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 21.23 TL, Ankara 1 litre motorin 21.53 TL, İzmir 1 litre motorin 21.58 TL olarak belirlendi. TOTAL İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.89 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 20.94 TL, Ankara 1 litre benzin 20.04 TL, İzmir 1 litre benzin 21.11 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG 11.65 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG fiyatı 12 TL, Ankara 1 litre LPG fiyatı 11.97 TL, İzmir 1 litre LPG fiyatı 11.73 TL; İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin fiyatı 21.18 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin fiyatı 21.24 TL, Ankara 1 litre motorin fiyatı 21.53 TL, İzmir 1 litre motorin fiyatı 21.58 TL olarak belirlendi.