Saadet Partisi'nden AKP'yi kızdıracak video! Erdoğan'ın söylemlerini yapay zeka ile görselleştirdi..













Milli Gazete'nin haberine göre Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını görselleştirmek için yapay zeka kullanan yeni video paylaşımı yaptı.Videoda Erdoğan'ın çeşitli ortamlarda yapmış olduğu konuşmaların dışında söylediği bazı ifadelerin yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş görüntüleri yer alıyor. Video sosyal medya hesapları üzerinden #YapaysaErdoğanYapay etiketi kullanılarak paylaşıldı.Son yıllarda, yapay zeka teknolojisi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır ve siyasi propaganda da bir istisna değildir. Saadet Partisi'nin son video paylaşımı, yapay zeka teknolojisinin siyasi mesajları yaymak için nasıl kullanılabileceğinin bir örneğini sunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı zamanlar içinde yaptığı konuşmaların, alınan tedbirler sonucunda nasıl farklı görüntüler ürettiğini gösteren görsel olarak da başarılı bir video olarak yorumlandı.Örneğin, Erdoğan'ın astronot kostümü giymiş bir fotoğrafındaki "Aya gitmeyi umuyorum" cümlesinin, Erdoğan'ın gözlüklü ve papyonlu bir fotoğrafındaki "Ben bir ekonomistim" cümlesinin ve aynı zamanda tahtta oturduğunun temsilinin yapıldığı fotoğrafta da "Ekonomide sıkıntı var' Yoo" cümlesinin yer aldığı görüldü.Videonun sonunda yer alan "Görseller, yapay zekanın ve eşsiz aklın ürünüdür" uyarısı dikkat çekerken video paylaşımıyla ilgili siyasi tartışma yeniden yoğunlaştıkça, videodaki görüntülerin ne kadar gerçekçilik taşıdığı yorumları da arttı.Bazı eleştirmenler, video hakkında yaptıkları yorumlarda yapay zekanın yalnızca belirli senaryolarda çalıştığını ve karmaşık gerçek dünya olaylarını doğru bir şekilde yansıtmayabileceğini savundu.Saadet Partisi video paylaşımının siyasi propaganda konusunda önemli bir sinyal gönderiyor. Yapay zeka teknolojisinin siyasi mesajların çok fazla etkili olarak yayılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Ancak yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan mesajların özgünlüğüne ve doğruluğuna dikkat edilmelidir.