EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 09:41

Saat 00.00'dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!

Akaryakıt fiyatlarında zam devam ediyor. Son açıklamaya göre gece yarısından itibaren benzine zam gelecek.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 09:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!


Akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş Ekim ayının son gününde de devam ediyor. Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla tetiklenen petrol krizi, Brent petrolün bir anda fırlamasına neden olmuştu. Savaşın ateşinin sönmesiyle birlikte Brent petrol tekrar eski haline gelirken bu durum fiyatlara yansımadı.

Benzine zam geliyor! Duyuru yapıldı

2022 yılının başından bu yana rekor bir artış gerçekleşti. Benzin ve mazot fiyatları 30 TL’ye fırlarken vatandaşlar araçlarını garajlara çekmek zorunda kaldı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ise Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımadı ve süreç bir indirim bir zam olarak gerçekleşti.



Brent petrolin yeniden yükselişe geçmesi ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarına yeni zam haberi duyuruldu. Açıklamaya göre, benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam beklendiği açıklandı. Şu an benzinin litresi 20,60 liradan satılırken pazartesinden itibaren tabelalar değişecek.

Pazartesi 00.00’dan sonra değişti!

Dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu durum Türkiye’de benzin fiyatlarının yeniden güncellenmesini beraberinde getirdi. Benzine zam geleceği açıklamasının yapılmasından sonra 31 Ekim Pazartesi günü 71 kuruş zam beklentisi duyurulmuştu.

Uzun süre 80 dolar dolaylarında olan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrasında tekrar 90 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş akaryakıt istasyonu tabelalarına 71 kuruşluk zam olarak yansıyacak.

Öte yandan 2022 yılının başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Şimdi ise motorin fiyatı 30 TL’ye dayanırken benzin litre fiyatı ise 20 liranın üzerine çıktı.

Benzin, mazot, LPG ne kadar 31 Ekim 2022? Ankara, İstanbul, İzmir

İstanbul Anadolu Yakası benzin, motorin LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 20,61

Motorin (mazot) litre fiyatı: 27.12 TL

LPG litre fiyatı: 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin, motorin LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 20,60 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı: 27.10 TL

LPG litre fiyatı: 10,98 TL

Ankara benzin, motorin LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 20.73 TL

Motorin litre fiyatı: 27.21 TL

LPG litre fiyatı: 11 TL

İzmir benzin, motorin LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 20.71 TL

Motorin litre fiyatı: 27.23 TL

LPG litre fiyatı: 10,73 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor
Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...