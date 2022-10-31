Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!







Benzine zam geliyor! Duyuru yapıldı







Pazartesi 00.00’dan sonra değişti!

Benzin, mazot, LPG ne kadar 31 Ekim 2022? Ankara, İstanbul, İzmir

İstanbul Anadolu Yakası benzin, motorin LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin, motorin LPG fiyatları

Ankara benzin, motorin LPG fiyatları

İzmir benzin, motorin LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş Ekim ayının son gününde de devam ediyor. Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla tetiklenen petrol krizi, Brent petrolün bir anda fırlamasına neden olmuştu. Savaşın ateşinin sönmesiyle birlikte Brent petrol tekrar eski haline gelirken bu durum fiyatlara yansımadı.2022 yılının başından bu yana rekor bir artış gerçekleşti. Benzin ve mazot fiyatları 30 TL’ye fırlarken vatandaşlar araçlarını garajlara çekmek zorunda kaldı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ise Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımadı ve süreç bir indirim bir zam olarak gerçekleşti.Brent petrolin yeniden yükselişe geçmesi ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarına yeni zam haberi duyuruldu. Açıklamaya göre, benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam beklendiği açıklandı. Şu an benzinin litresi 20,60 liradan satılırken pazartesinden itibaren tabelalar değişecek.Dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu durum Türkiye’de benzin fiyatlarının yeniden güncellenmesini beraberinde getirdi. Benzine zam geleceği açıklamasının yapılmasından sonra 31 Ekim Pazartesi günü 71 kuruş zam beklentisi duyurulmuştu. Uzun süre 80 dolar dolaylarında olan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrasında tekrar 90 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş akaryakıt istasyonu tabelalarına 71 kuruşluk zam olarak yansıyacak. Öte yandan 2022 yılının başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Şimdi ise motorin fiyatı 30 TL’ye dayanırken benzin litre fiyatı ise 20 liranın üzerine çıktı.Benzin litre fiyatı: 20,61 Motorin (mazot) litre fiyatı: 27.12 TL LPG litre fiyatı: 10,73 TLBenzin litre fiyatı: 20,60 TL Motorin (mazot) litre fiyatı: 27.10 TL LPG litre fiyatı: 10,98 TLBenzin litre fiyatı: 20.73 TL Motorin litre fiyatı: 27.21 TL LPG litre fiyatı: 11 TLBenzin litre fiyatı: 20.71 TL Motorin litre fiyatı: 27.23 TL LPG litre fiyatı: 10,73 TL