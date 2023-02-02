Saat 00.01'de tarife değişiyor! Akaryakıta dev indirim açıklandı: Depoları fulleme zamanı geldi!







MOTORİNE 1 LİRA 2 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR Uluslararası gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynakları tarafından paylaşılan habere göre, motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak.





İNDİRİMLER BU GECE YANSIYACAK

Uluslararası gelişmeler, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki iniş çıkışlarının etkisiyle, motorine 2 Şubat Perşembe günü itibarıyla 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.Bu gece itibarıyla tabelaya yansıyacak olan indirim 2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise ortalama 21.08 TL. Günlük yaşamda yaşanan bu değişiklikler petrol üreten ülkelerin ekonomik durumu ve döviz fiyatlarını da etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve azalışlar sektör içerisinde çalışanların da kazanç ve zararını etkiliyor. Konu hakkında söylenmesi gereken en önemli şey ise, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değiştiğidir. Bu nedenle, insanlar akaryakıt alımları için dikkatli olmalı ve fiyatlara etki eden gelişmeleri takip etmelidir.