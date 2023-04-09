Saat 18.00'dan sonra herkes ATM'ye koşacak! Kimlik numarası bu haneyle bitenlere bugün para ödenecek! Bakanlık açıkladı













Bugün merakla beklenen tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sadece TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara ödeme yapılacağını bildirdi. İşte detaylar... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, uzun süredir merakla beklenen tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olan çiftçiler bugün ödemelerini alacaklar. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sadece TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olan çiftçilerin ödemelerini kontrol etmeleri istendi. Ödemelerin bugün 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağı bildirildi.Bakan Kirişçi, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağımız tarımsal destek ödemelerinin toplam değeri 1 milyar 653 milyon 871 bin TL. Umarım bu destekler hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerine yardımcı olur" şeklinde ifade kullandı. Tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin yüzünü güldürmesi beklenirken, ödemelerin sadece belirli bir grup çiftçiye yapılacak olması bazı çiftçiler arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak yapılan açıklamada ödemelerin devam edeceği ve diğer grupların da sırayla ödemelerini alacakları belirtildi.Tarımsal destek ödemeleri, ülkelerin çiftçilerine verdikleri maddi desteklerdir ve genellikle çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretimlerinin artırılması ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yapılır.