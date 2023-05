Saatler içerisinde mucizevi etki! Yaşlanma izlerini yok edecek! Derin kırışıklıklar mazide kalacak

YAŞLANMA KIRIŞIKLARINA KESİN ÇÖZÜM!







Kırışıklıklar, çizgiler ve lekeler yaşlanma belirtisidir. Kullanılan doğal yağlar kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur. Hangi yağlar kırışıklık gidermede yardımcı olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.Ciltte oluşan kırışıklık, çizgiler, lekeler yaşlanma belirtileridir. Ciltte azalan kolajen miktarı sebebi ile istenmeyen yaşlanma belirtileri oluşmaktadır. Doğal yağları kullanmak kırışıklıkların görünümünü azaltmaktadır.Bazı doğal yağlar hücre yenilenmesinde destek olmaktadır. Ciltte genç bir görünüm sağlamaktadır. A,E,C vitamini kırışıklıkların minimuma indirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu doğal yağları gece bakımında eklemeniz oldukça fayda sağlamaktadır. Bu doğal yağlar şunlardır: Limon Yağı: C vitamini deposudur. Cildin C vitamini eksiğini tamamlamaktadır. Koyu olan lekeleri açarak cilt tonunu eşitler. Akne, siyah nokta sorunlarında yardımcı olur. Kırışıkları azaltır ve cildi onarır. İnce çizgilerde gözle görülür fark yaratır. Hindistan Cevizi Yağı: Cildin nem ihtiyacını karşılamaktadır. Güneş ışınlarından cildi korur. Kırışıklık, ince çizgilerde azalma sağlar. Bir kaç damla sürmeniz yeterli olacaktır. Zeytinyağı: E vitamini içermektedir. Tahriş, kızarıklıkta yardımcı olur. Sivilce, akne sorunları yanında bakım, onarıcıdır. Erken yaşlanma sorununa yardımcı olur. 1 tatlı kaşığı zeytinyağına 2-3 damla limon suyu ekleyerek cilde sürün. Uykudan önce sürmeniz tüm gece cildin yenilenmesini sağlar. Argan Yağı: Cildi canlı, parlak tutmaktadır. Ciltte kırışıklıkları en az seviyeye indirger. Tatlı Badem Yağı: Cilt ve saç bakımında kullanılmaktadır. Cildi onarır ve besler. Botoks etkisi yaratarak cildi sıklaştırmaktadır. Her gece uyku öncesinde cilt bakımı son aşamasında masaj yaparak uygulamanızın oldukça yararı olacaktır.