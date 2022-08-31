YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:33

Saatler ne zaman geri alınacak? 2015 Eylül

Herkes tarafından merakla beklenen yaz saati uygulaması iki hafta gecikmenin ardından bitecek. 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla 2015 kış saati uygulamasına geçişe kısa bir zaman kaldı. Herkes tarafından cevap bekleyen ve arama motorlarında yer alan soru şu: ‘ Saatler ne zaman geriye alınıyor?’ İşte merakla beklenen saatlerinin ne zamaan geri alınacağı tarih…

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Saatler ne zaman geri alınacak? 2015 Eylül


Kış saati uygulamasına geçilmesi için oldukça kısa bir zaman kaldı. Yaz saaati uygulamasının bitmesinin ardından herkesin aklına ‘Saatler ne zaman geri alınıyor sorusu geldi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda yaz saati uygulaması kapsamında güneş ışığından daha fazla verim elde etmek ve bununla beraber elektrik kullanımını azaltmak için saatler 29 Mart tarihinde saat 03.00’ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı. Bu karar doğrultusunda 25 Ekim tarihinde yaz saati uygulaması bitmiş ve saatlerin 04.00’ten itibaren 1 saat geriye alınması bekleniyordu.



25 Ekim ‘de bitmesi gereken yaz saati uygulaması, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ertelenmişti.

yaz saati

Saatler Ne Zaman Geriye Alınacak?

Bakanlar Kurulu’nca yapılan düzenleme ile 2015 kış saati uygulamasına 7 Kasım Cumartesi gününü 8 Kasım Pazar’a bağlayan gecede saat 04.00’ten itibaren 1 saat geri alınarak geçilmiş olacak.

Saatleri Neden Geriye Alıyoruz?

Yaz ayı günlerinde gün ışığı, yani havanın aydınlık olduğu saatler oldukça uzun olmasına rağmen halen tasarruf için saatlerin niçin 1 saat ileriye alındığı herkes tarafından idrak edilmez. Bunun en kısa açıklaması ise ‘gece zamanında gündüze katmaktır’ ancak bizler halen karanlık olan saat 24.00’te değil de 23.00’te yatmamızın ülkemize ne gibi bir katkıda bulunacağımızı anlamakta zorluk çekmekteyiz. Saatleri ileri almanın kış mevsimiyle herhangi bir alakası yoktur.

Kış aylarında standart zaman uygulanmaktadır. Fakat yaz ayı günlerinde oldukça uzun aydınlık geçen bir zaman süresi bulunmaktadır. Buradaki amaç bu sürenin başlangıcını ileriye atarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaya neden olmaktadır. Çünkü yaz günlerinde hava normalden daha erken bir zamanda aydınlanmaktadır.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...