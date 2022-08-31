Saatler ne zaman geri alınacak? 2015 Eylül













Saatler Ne Zaman Geriye Alınacak?

Saatleri Neden Geriye Alıyoruz?

Kış saati uygulamasına geçilmesi için oldukça kısa bir zaman kaldı. Yaz saaati uygulamasının bitmesinin ardından herkesin aklına ‘Saatler ne zaman geri alınıyor sorusu geldi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda yaz saati uygulaması kapsamında güneş ışığından daha fazla verim elde etmek ve bununla beraber elektrik kullanımını azaltmak için saatler 29 Mart tarihinde saat 03.00’ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı. Bu karar doğrultusunda 25 Ekim tarihinde yaz saati uygulaması bitmiş ve saatlerin 04.00’ten itibaren 1 saat geriye alınması bekleniyordu.25 Ekim ‘de bitmesi gereken yaz saati uygulaması, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ertelenmişti.Bakanlar Kurulu’nca yapılan düzenleme ile 2015 kış saati uygulamasına 7 Kasım Cumartesi gününü 8 Kasım Pazar’a bağlayan gecede saat 04.00’ten itibaren 1 saat geri alınarak geçilmiş olacak.Yaz ayı günlerinde gün ışığı, yani havanın aydınlık olduğu saatler oldukça uzun olmasına rağmen halen tasarruf için saatlerin niçin 1 saat ileriye alındığı herkes tarafından idrak edilmez. Bunun en kısa açıklaması ise ‘gece zamanında gündüze katmaktır’ ancak bizler halen karanlık olan saat 24.00’te değil de 23.00’te yatmamızın ülkemize ne gibi bir katkıda bulunacağımızı anlamakta zorluk çekmekteyiz. Saatleri ileri almanın kış mevsimiyle herhangi bir alakası yoktur. Kış aylarında standart zaman uygulanmaktadır. Fakat yaz ayı günlerinde oldukça uzun aydınlık geçen bir zaman süresi bulunmaktadır. Buradaki amaç bu sürenin başlangıcını ileriye atarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaya neden olmaktadır. Çünkü yaz günlerinde hava normalden daha erken bir zamanda aydınlanmaktadır.