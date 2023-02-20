











YAĞIŞ UYARISI GELDİ! YAĞMUR VE KAR KARIŞIK YAĞIŞ UYARISI

“Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van’nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır’ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır”

Saatler sonra başlıyor! 3 büyükşehirde alarm verildi: Yolları sel götürecek! Yağış uyarısı verildi. Öğleden sonra etkisini gösterecek yağışlar için üç büyük şehirin ismi verildi. Soğuk havaların şubat ayı ile birlikte ülkemize gelmesiyle beraber havaların ne zaman ısınacağı merak konusu oldu. Yağışlar yağmaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada kuzey batıda yağışla birlikte sıcaklıklarda ufak çaplı düşüklük olsa da doğu kesiminde soğuğun yükseleceği uyarısında bulundu. Yağışlar bu hafta etkinliğini sürdürecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ve diğer detaylar...Tüm yurdu etkisi altına alacak olan kar ve yağmur için yağış uyarısı yapıldı. Meteorloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında kuzey batı kesiminde yağış ile birlikte sıcaklıkların ufak çapta azalacağı ve karadenizde uluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de çığ oluşabileceğin vatandaşların dikkatli olunması istendi. Bugün itibariyle öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı marmara bölgesi ve ege için geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlar etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları: