Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında olduğu bilinen Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte enkaz altında olduğu bilinen Taş'ın ölüm haberini alan Aydın Milletvekili Metin Yavuz, çok üzüldüğünün altını çizerek Yakup Taş'a ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileklerinde bulundu.
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:28
Saatlerdir enkaz altındaydı... Ünlü siyasetçiden acı haber geldi
Deprem sonrasında enkazın altında olduğu bilinen Milletvekili Yakup Taş vefat etti. İşte detaylar...
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:28