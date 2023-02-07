Saatlerdir enkaz altındaydı... Ünlü siyasetçiden acı haber geldi













Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında olduğu bilinen Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte enkaz altında olduğu bilinen Taş'ın ölüm haberini alan Aydın Milletvekili Metin Yavuz, çok üzüldüğünün altını çizerek Yakup Taş'a ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileklerinde bulundu.