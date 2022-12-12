SPOR
12 Aralık 2022 - 17:43

Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü

Hatayspor'un yıldız isimlerinden Saba Lobjanidze, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

SPOR
12 Aralık 2022 - 17:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü


Spor Toto Süper Lig'de liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen ara öncesinde iyi bir yükseliş yakalayan Hatayspor oynadığı oyunla büyük bir beğeni kazanmıştı.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte iyi bir yükseliş yakalayan Hatayspor'da Saba Lobjanidze'nin de performansı yükselmişti.



Saba Lobjanidze hatayspor

'Volkan Demirel takıma çok iyi geldi'

Basın mensuplarına lige verilen ara öncesinde gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından Saba Lobjanidze açıklamalarda bulundu. Lobjanidze, yapmış olduğu açıklamalarda;

' Lige verilen ara öncesinde iyi bir yükseliş yakalamayı başarmıştık. Yakaladığımız çıkış ile birlikte de arka arkaya puanlar topladık. Şimdi de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Volkan Hoca takım olarak bize çok iyi geldi. Artık hedeflerimiz ligde daha da yukarıya çıkabilmek. Volkan Demirel'in bize katmış olduğu çok iyi bir pozitif enerji var. Takımdaki havamız onun gelişiyle birlikte bir anda yükseldi, kendisi takıma çok iyi dokunuşlar yaptı. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında...
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz...
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi 12 Aralık deprem listesini yayınladı!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne...
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti:...
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur...
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini...
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany...
27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli olmaya niyetim yok!
27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli...