Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü













'Volkan Demirel takıma çok iyi geldi'

Spor Toto Süper Lig'de liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen ara öncesinde iyi bir yükseliş yakalayan Hatayspor oynadığı oyunla büyük bir beğeni kazanmıştı.Teknik Direktör Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte iyi bir yükseliş yakalayan Hatayspor'da Saba Lobjanidze'nin de performansı yükselmişti.Basın mensuplarına lige verilen ara öncesinde gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından Saba Lobjanidze açıklamalarda bulundu. Lobjanidze, yapmış olduğu açıklamalarda; ' Lige verilen ara öncesinde iyi bir yükseliş yakalamayı başarmıştık. Yakaladığımız çıkış ile birlikte de arka arkaya puanlar topladık. Şimdi de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Volkan Hoca takım olarak bize çok iyi geldi. Artık hedeflerimiz ligde daha da yukarıya çıkabilmek. Volkan Demirel'in bize katmış olduğu çok iyi bir pozitif enerji var. Takımdaki havamız onun gelişiyle birlikte bir anda yükseldi, kendisi takıma çok iyi dokunuşlar yaptı. ' ifadelerini kullandı.