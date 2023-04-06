Sabah 09.00'da başvurular açılacak! Garanti Bankası gelir belgesiz kredi dağıtmaya başladı: Başvuru yapanlar tonla para alacak!

Başvuruda bulunan herkese gelir belgesi olmadan kredi ödemeleri gişelerden yapılmaktadır. Garanti Bankası'nın yeni kampanyası ile ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyenler için gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuluyor. Banka müşterileri için ise daha yüksek limitli kredilerde gelir belgesi gereksinimi olmadan sunuluyor ve böylece vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm sağlanıyor. Yarın Garanti Bankası'nın dolup taşması bekleniyor!
GELİR BELGESİ SUNMAYA GEREK KALMADAN KREDİ İMKANI
Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişiler, aynı gün içinde onay verilerek, şubelerden kimlikleriyle birlikte onaylanan kredi tutarını kullanabiliyorlar. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılan başvurularda da, vatandaşlar mobil uygulamalar üzerinden 2 dakikada düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceklerini belirtebiliyorlar. Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu kolay kredi işlemleri ile ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor.