Kredi
06 Nisan 2023 - 19:30

Sabah 09.00'da başvurular açılacak! Garanti Bankası gelir belgesiz kredi dağıtmaya başladı: Başvuru yapanlar tonla para alacak!

Başvuruda bulunan herkese gelir belgesi olmadan kredi ödemeleri gişelerden yapılmaktadır. Garanti Bankası'nın yeni kampanyası ile ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyenler için gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuluyor. İşte detaylar...

Kredi
06 Nisan 2023 - 19:30
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Sabah 09.00'da başvurular açılacak! Garanti Bankası gelir belgesiz kredi dağıtmaya başladı: Başvuru yapanlar tonla para alacak!
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Başvuruda bulunan herkese gelir belgesi olmadan kredi ödemeleri gişelerden yapılmaktadır. Garanti Bankası'nın yeni kampanyası ile ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyenler için gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuluyor. Banka müşterileri için ise daha yüksek limitli kredilerde gelir belgesi gereksinimi olmadan sunuluyor ve böylece vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm sağlanıyor. Yarın Garanti Bankası'nın dolup taşması bekleniyor!

GELİR BELGESİ SUNMAYA GEREK KALMADAN KREDİ İMKANI

PARA

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi gibi kredilerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar için gelir belgesiz kredi imkanı sunuyor. Banka hesabı sahibi olan kişiler, sadece kimlikleriyle birlikte başvuru yapabiliyor ve 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredilerinde aynı gün içinde kredi ödemesi yapabilme fırsatı elde ediyorlar.



Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişiler, aynı gün içinde onay verilerek, şubelerden kimlikleriyle birlikte onaylanan kredi tutarını kullanabiliyorlar. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılan başvurularda da, vatandaşlar mobil uygulamalar üzerinden 2 dakikada düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceklerini belirtebiliyorlar. Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu kolay kredi işlemleri ile ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor.

HIZLI KRED BAŞVURUSU VE KOLAY SONUÇLAR

GARATİ BANKASIGaranti Bankası, müşterilerine 50.000 TL'ye kadar olan kredilerinde 36 ay vade seçeneği sunarak hızlı sonuçlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Alo Garanti hattını arayarak veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden müşteri hizmetleri numarasını kullanarak kolayca başvuru yapmak mümkün.

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için avantajlı seçenekler sunan Garanti Bankası, gelir belgesi olmadan da kredi başvurusu yapabilme imkanı sağlayarak vatandaşların finansal ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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