Sabah 09.00'dan itibaren bu kişilere 42.000 TL nakit para ödenecek! Akbank hesabı olanlar dikkat! Akbanklılara özel kampanya duyuruldu. Akbank müşterilerine müjdeli haber geldi. 43 bin TL nakit kredi desteği sağlanacak. İşte kampanyaya ait diğer bilgiler ve diğer detaylar...
AKBANLILARA 43 BİN TL KREDİ DESTEĞİAkbankta hesabı olan müşterilere kredi kampanyası başlatıldı. Sadece Akbanklı müşterilerin faydalanabileceği kampanyanın detayları belli oldu. Akbanklı müşteriler için anında 43 bin TL'lik kredi desteği ve nakit ödemesi. Kampanyaya ilişkin diğer ayrıntılar haberimizde...
Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası yayınlandı. Kampanyanın detayları da belli oldu. Müşterileri için 43 bin TL nakit ödemesi yapılacak. Krediye başvuru şartları ve detayları da açıklandı. Sadece Akbanklıların faydalanabilecek kampanyaya ilişkin bilgiler haberimizde yer alacak. Akbank ihtiyaç kredisine sms ile de başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile başvuruda bulunmak istiyorsanız; kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı yazarak 4425'e mesaj göndermeniz gerekmektedir. Bireysel banka müşterileri banka müşterisi olduklarında emekli maaşlarının bulunduğu hesaplardan kredi başvurusunda da bulunabilirler.