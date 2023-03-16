Sabah 09.00'dan sonra PTT'ye gidenlere ödenecek! Başvuru formunu dolduranlar kazandı: Listedekilere ayda 2.750 TL maaş bağlanacak







Elektrik Tüketim ve Doğalgaz Yardımı







İllere Göre Yardım Miktarları

Başvuru Detayları

Yakın zamanda yapılan bir açıklamada PTT, ekonomik zorluk çekenlere 2.750 TL yardım sağlayacağını duyurdu. Ödeme, gerekli kriterleri karşılayanlar için geçerli.PTT, ihtiyacı olanlara elektrik ve doğalgaz yardımı için destek ödeme yapacak. Türkiye'deki bitmek bilmeyen ekonomik kriz yüzünden fiyatlar artmaya devam ederken, artık insanlar faturalarını bile ödemekte zorlanıyor. PTT, bu konuda yardıma ihtiyacı olanlar için fatura desteği sağlıyor. Yardıma hak kazanabilmek için başvuru yapanlar, Türk vatandaşı olması, doğal gaz kullanılan bir bölgede ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gibi belirli kriterlere sahip olmalı.PTT tarafından sağlanan doğal gaz sübvansiyonunun miktarı, başvuru sahibinin yaşadığı ile göre değişiyor. İstanbul'da destek miktarı 2.500 TL'ye kadar çıkabilirken, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi diğer büyük şehirlerde destek miktarı 1.500 TL'den başlıyor. Elektrik tüketim desteği tutarları ise hanede yaşayan bireye ve tüketilen elektrik miktarına göre değişiklik gösterecek. Yardım tutarları 106 TL ile 250 TL arasında değişebilir.PTT'den doğalgaz ve elektrik faturası yardımı almak için başvuru sahiplerinin yukarıda belirtilen kriterleri karşılamaları ve gelir düzeylerini belgelemeleri gerekir. Başvuru süreci Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla veya e-devlet üzerinden T.C. kimlik kartları kullanılarak tamamlanabilir.