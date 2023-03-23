Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere iş var! KPSS'siz personel alımı başladı: Başvurular iş arayanlara açıldı!

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…
KAMU KURUMU 08.00 – 17.00 ARASINDA ÇALIŞABİLECEK PERSONEL ALIYOR! BAŞVURULAR YARIN SONA ERECEK! KPSS ŞARTI YOK
Kamu kurumlarının personel alımlarını takip edenler için yeni başvuru kılavuzu yayınlandı. Kamu kurumları sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışabilecek personel alımı yapacaklarını açıkladı. Temizlik personeli tarafından yapılan alışverişlerde çalışma koşulları belirtilmiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan SYD Vakfı, KPSS şartlarının istenmediği personel alımı yapıyor. Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yarın sona eriyor. Aday çalışma saatleri 08:00 – 17:00 arasındadır. Aday başvuru şartları ve işe alım şartları aşağıdaki gibidir.