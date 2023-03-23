Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere iş var! KPSS'siz personel alımı başladı: Başvurular iş arayanlara açıldı!







KAMU KURUMU 08.00 – 17.00 ARASINDA ÇALIŞABİLECEK PERSONEL ALIYOR! BAŞVURULAR YARIN SONA ERECEK! KPSS ŞARTI YOK







BAŞVURU BİLGİLERİ

BAŞVURU ŞARTLARI





BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…Kamu kurumlarının personel alımlarını takip edenler için yeni başvuru kılavuzu yayınlandı. Kamu kurumları sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışabilecek personel alımı yapacaklarını açıkladı. Temizlik personeli tarafından yapılan alışverişlerde çalışma koşulları belirtilmiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan SYD Vakfı, KPSS şartlarının istenmediği personel alımı yapıyor. Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yarın sona eriyor. Aday çalışma saatleri 08:00 – 17:00 arasındadır. Aday başvuru şartları ve işe alım şartları aşağıdaki gibidir.Başvuru Adresi: Korkutreis Mahallesi Hanımeli sokak No: 1/A Çankaya Ankara Telefon: 0312 418 33 24 E-Posta: cankayasydv@hotmail.conm Çalışma Saatleri: 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00Başvuru dilekçesi TC nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2 biyometrik fotoğraf Tarihçeli ikametgah belgesi Kimlik fotokopisi Adli sicil belgesi