KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 15:30

Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere iş var! KPSS'siz personel alımı başladı: Başvurular iş arayanlara açıldı!

Geçim sıkıntısı yaşanılan son dönemler de vatandaşın en büyük sorunlarından birisi de işsizlik oldu. Bu haber iş arayanların yüzünü güldürecek. İşte detaylar…

KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 15:30
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Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere iş var! KPSS'siz personel alımı başladı: Başvurular iş arayanlara açıldı!
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İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…

iş

KAMU KURUMU 08.00 – 17.00 ARASINDA ÇALIŞABİLECEK PERSONEL ALIYOR! BAŞVURULAR YARIN SONA ERECEK! KPSS ŞARTI YOK



Kamu kurumlarının personel alımlarını takip edenler için yeni başvuru kılavuzu yayınlandı. Kamu kurumları sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışabilecek personel alımı yapacaklarını açıkladı. Temizlik personeli tarafından yapılan alışverişlerde çalışma koşulları belirtilmiştir. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan SYD Vakfı, KPSS şartlarının istenmediği personel alımı yapıyor.

Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yarın sona eriyor. Aday çalışma saatleri 08:00 – 17:00 arasındadır. Aday başvuru şartları ve işe alım şartları aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Adresi: Korkutreis Mahallesi Hanımeli sokak No: 1/A Çankaya Ankara

Telefon: 0312 418 33 24

E-Posta: cankayasydv@hotmail.conm

Çalışma Saatleri: 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

BAŞVURU ŞARTLARI

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BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru dilekçesi

TC nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2 biyometrik fotoğraf

Tarihçeli ikametgah belgesi

Kimlik fotokopisi

Adli sicil belgesi

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