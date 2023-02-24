Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere yeni iş kapısı: Belediyeler ilan açtı, 12 branşı işsiz bırakmayacak!







KPSS'SİZ BELEDİYE PERSONEL ALIMI: İLANLAR VE BAŞVURU DETAYLARI Son dakika haberi ile yayımlanan ilanların ardından bünyesindeki eksiklikleri karşılamak için farklı illerde bulunan Belediyeler, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayımladı. İlanlara bakıldığında KPSS şartı aranmadığı görüldü. Buna karşın başvuruda bulunmak isteyen kişilerin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları ve Kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekiyor.





BAŞVURULABİLECEK ALANLAR ŞU ŞEKİLDE!

Farklı illerde bulunan Belediyeler bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayımlayarak KPSS şartı aranmadan başvuru yapılmasını bekliyor.İlanlara bakıldığında; Harita Mühendisi, Müzisyen, Büro İşçisi, İnşaat İşçisi, Ot Kurutma İşçisi, Halkla İlişkiler Personeli, İdari İşler Personeli, Veteriner Teknikeri, Mimar, Oto Elektrikçisi, İnşaat Teknikeri, İnşaat Mühendisi, Harita Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Çevre Mühendisi, Vasıfsız İşçi, Güvenlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı, Makam Şoförü, Büro Personeli, İş Makinesi Operatörü, Teknisyen, Kamyon Şoförü, Destek Personeli, İşçi gibi kadroların alımı yapılacağı görülüyor. Belediyeler tarafından yayımlanan iş ilanlarına İŞKUR üzerinden ulaşmak mümkün. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Burdur Altınyayla Belediyesi, İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi, PERAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Yalova Belediyesi, Çanakkale Umurbey Belediyesi, Afyonkarahisar Özburun Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi ve Aydın Buharkent Belediyesi gibi belediyeler personel alımı yapacak.İşkur, Türkiye İş Kurumu'nun kısaltmasıdır ve Türkiye'deki istihdamı arttırmak amacıyla hizmet veren bir kuruluştur. Türkiye İş Kurumu, 1923 yılında kurulmuş olup, Türkiye genelindeki işsizlik sorununu çözmek ve işsizlere istihdam imkanı sunmak için çalışmaktadır. İşkur, devlet tarafından finanse edilen ve yönetilen bir kurum olup, Türkiye'deki işsizlere iş arama, meslek edinme ve mesleklerinde gelişim için destek sağlamaktadır. İşkur, işsiz kalan vatandaşlara iş arama ve iş başvurusu yapma imkanı sunarken, işverenlerin de işe alım sürecinde destek sağlamaktadır. İşverenler İşkur üzerinden iş ilanı verebilir, iş arayanlar da bu ilanlara başvurabilirler. Ayrıca, İşkur, işsizlere meslek edindirme kursları, mesleki eğitimler ve staj imkanları sunarak meslek sahibi olmalarına ve istihdam edilebilirliğini arttırmalarına yardımcı olmaktadır. İşkur, Türkiye genelindeki il ve ilçelerdeki şubeleri, iş arama merkezleri ve danışmanları aracılığıyla hizmet vermektedir. Kurum, ayrıca işsizlik sigortası primi ödeyen çalışanların işsiz kalmaları durumunda işsizlik ödeneği almalarına da yardımcı olmaktadır.