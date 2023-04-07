Sabah BİM'e ilk giden o ürünleri 30 TL'ye alacak! Sınırlı sayıda gelecek: Kapıda izdiham çıkaran o indirim!







BİM 7 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER







Son dönemlerde artış gösteren raf fiyatları sebebiyle büyük zincir marketlerin kampanyaları da hız kazandı. Her hafta aktüel ürünleri müşterilerine sunan BİM'in bu hafta aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Her hafta birçok farklı kategoride indirim yapan ve müşterilerin kapısında kuyruk oluşturduğu BİM'in 7 Nisan günü aktüel ürünler kataloğu da açıklandı. BİM 7 Nisan aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Ares Rattan marka koltuk 249 TL -Regnum marka örgü koltuk 229 TL -Nirvana Rattan marka koltuk 199 TL -Nibras marka plastik koltuk 99 TL -Katlanabilir kamp sandalyesi 159 TL -Örgü tabure 37.50 TL -Katlanabilir masa ve 4 tabureli piknik seti 749 TL -Metal ayaklı katlanabilir masa 349 TL -Tablet mob temizlik seti 99 TL -Microfiber bulaşık altlığı 19.50 TL -Dolap içi kare raf 34.50 TL -Toz alma aparatı 39 TL -750 ml matara 49 TL -15 bölmeli organizer 24.50 TL -LAV marka kapaklı sürahi 59 TL -LAV marka kilitli saklama kabı 72 TL -LAV marka kilitli saklama kabı 34 TL -LAV marka kilitli saklama kabı 55 TL -LAV marka kilitli saklama kabı 44 TL -Saplı saklama kabı 27.90 TL -Su kovası 42 TL -Faraş ve sabunluk 9.50 TL -Süngerli cam islecek 21.50 TL -Fırça çeşitleri 39 TL -Kalorifer peteği fırçası 19.50 TL -Saplı faraşlı fırça seti 32.50 TL -Ortadan açılabilir kapaklı çöp kovası 34.50 TL -Paşabahçe marka kavanoz 69 TL -Paşabahçe marka Ruby kuğulu bardak 32.50 TL -Çift kişilik nevresim takımı 375 TL -Tek kişilik nevresim takımı 249 TL -Çift kişilik lastikli çarfaş 85 TL -VİVO Y135 marka akıllı telefon 3 bin 299 TL -Huawei Watch GT2 akıllı saat 2 bin 599 TL -Kahvaltı seti 289 TL -Tek kişilik lastikli çarşaf 109 TL -Dertsiz masa örtüsü 67.50 TL -Bambu sunum ürünleri 49 TL -Oval hasır tepsi 169 TL -Oval hasır ekmeklik 99 TL -Büyük bambu sunum tabağı çeşitleri 109 TL -Desenli bambu kesme tahtası 79 TL -Metal sunum ürünleri 29 TL -Ahşap görünümlü erzak kavanozu 59 TL -Ahşap görünümlü erzak kavanozu 75 TL -Ahşap görünümlü iki katlı raf 99 TL -Dijitsu marka 55 inç led televizyon 6 bin 199 TL -Fakir çeyiz paketi 2 bin 599 TL -Lisanslı tablet aktivite seti 59 TL -72 parça blok saklama kutulu 49 TL -Küvetli bebek 59 TL -Eğlenceli faaliyet seti kitapları 12.50 TL -Benzinli ağaç kesme motoru 1.299 TL -SGS koruyucu gözlük 13.75 TL -Solar aydınlatma sistemi 499 TL -Bağ makası 79 TL -15 metre bahçe tipi uzatma kablosu 329 TL -Budama testeresi 52 TL -3'lü kürek çatal tırmık seti 44.50 TL -Ahşap saplı boyalı çelik keser 59.75 TL -3 basamaklı katlanabilir merdiven 319 TL -Zebra nitril kaplı eldiven 12.75 TL -Çalı fırçası 39.75 TL -Hortum sarma askısı 45 TL -10 metre hortum ve sarma aparat seti 179 TL -Çiftlik dünyası traktör seti 49 TL -Köpük balon 6.50 TL -Yapar sarmaşık 24 TL -Fidan bağlama teli 19.75 TL -Dantel görünümlü saksı 8 TL -Succulent Kalanchoe çiçek bahçesi 59 TL -Bahçe seti 3'lü 55 TL -Çocuk rüzgar gülü 39 TL -Disney lisanslı balon 9.50 TL