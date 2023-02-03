Sabah çay içmeden ayılamayanlar müjde! Çay sadece 1 TL'ye raflara dizildi! Hızlı olan üçer beşer alabilecek







ÇAY NEREDEYSE BEDAVA







Kampanya Şartları

Türkiye'de çayın çok fazla tüketildiği bilinen bir konu aynı zamanda dünya üzerindeki diğer devletlere göre de Türkiye çay tüketen ülkeler arasında zirvede. Bunun üzerine çay severle müjdeli haberi Avansas verdi. Kampanyanın ayrıntıları haberimizde.Yaptığı kampanyalarla adından söz ettiren vatandaşın dikkatini çekmeyi başaran Avansas yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya da çay severler için. Avansas'ın duyurusuna göre çay 1 TL. Normalde marketler 57TL'ye satılan Lipton 100'lü poşet çay kampanya süresince 1 TL. Sürenin sınırlı olduğunu belirten Avansas 200 TL ve üzeri alışverişe100'lü demlik çayı 1 TL'ye indirdi. Kampanyadan yararlanabilmek için bazı şartlar belirleyen Avansas bu şartlara uyulduğu takdirde herkesin faydalanabileceğini duyurdu. Kampanyaya katılım için belirlenen şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.-Avansas'tan yaptığınız ilk alışverişe özeldir. -Aldığınız ürünlerin 200 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. -Üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız. -Üye olduktan sonra size gönderilen promosyon kodunu belirlenen alana yazmalı ve " Kullan" butonuna tıklamalısınız.