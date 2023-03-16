Aktüel
16 Mart 2023 - 09:45

Sabah ilk işiniz A101'e gitmek olacak! Telefon, televizyon, buzdolabı en ucuz fiyatla satılacak! Yeni evlenecekler kaçırmasın!

A101 kampanya yapmaya doymazken vatandaşlar bu katalog karşısında harekete geçti. Cep telefonu, kahve makinesi, yumurta pişirici ve daha birçok ürün piyasanın altında satışa sunuldu. Sabah erken saatlerde marketin yolunu tutanlar hangi ürün ne kadar araştırmasına başladı. İşte, A101 kampanyalı ürünlerin listesi...

Aktüel
16 Mart 2023 - 09:45
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Sabah ilk işiniz A101'e gitmek olacak! Telefon, televizyon, buzdolabı en ucuz fiyatla satılacak! Yeni evlenecekler kaçırmasın!
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Her hafta olduğu gibi A101 aktüel ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ederken bu defa herkesin ağzı açık kaldı. Televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, dikiş makinesi, çubuk el blender, cam su ısıtıcı, yumurta pişirici, doğrayıcı gibi ürünler marketlerde yerini aldı. Uygun fiyat olarak satılan ürünlerin listesi haberimizde.

A101 KAMPANYA ÜRÜNLERİ

HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led Tv 6.299 TL



Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.599 TL

Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu 3.999 TL

Reeder S19 Max Pro 4/128 GB Cep Telefonu 3.599 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 11.999 TL

SEG CM910S Silver Çamaşır Makinesi 6.799 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 6.799 TL

Flavel FLV1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

A101 16 mart kataloğu

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 3.199 TL

Kiwi KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi 179 TL

Homend Functionall 2842H Multiblender Seti 699 TL

Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender’ı 179 TL

Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 249 TL

Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici 149 TL

Kiwi KC 8209 Doğrayıcı 279 TL

Nisanla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 279 TL

Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 299 TL

Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 149 TL

SanDik 128 GB USB 2.0 Bellek 209 TL

Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 74,95 TL

Logitech M185 Kablosuz Mouse 189 TL

Piranha Tripod Telefon Tutucu 27,95 TL

Osram Led Ampul 21,95 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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