Sabah ilk işiniz A101'e gitmek olacak! Telefon, televizyon, buzdolabı en ucuz fiyatla satılacak! Yeni evlenecekler kaçırmasın!







A101 KAMPANYA ÜRÜNLERİ







Her hafta olduğu gibi A101 aktüel ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ederken bu defa herkesin ağzı açık kaldı. Televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, dikiş makinesi, çubuk el blender, cam su ısıtıcı, yumurta pişirici, doğrayıcı gibi ürünler marketlerde yerini aldı. Uygun fiyat olarak satılan ürünlerin listesi haberimizde.HI-LEVEL 55″ Ultra HD Android Smart Led Tv 6.299 TLToshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.599 TL Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu 3.999 TL Reeder S19 Max Pro 4/128 GB Cep Telefonu 3.599 TL SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 11.999 TL SEG CM910S Silver Çamaşır Makinesi 6.799 TL SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 6.799 TL Flavel FLV1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TLSinger 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 3.199 TL Kiwi KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi 179 TL Homend Functionall 2842H Multiblender Seti 699 TL Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender’ı 179 TL Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 249 TL Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici 149 TL Kiwi KC 8209 Doğrayıcı 279 TL Nisanla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 279 TL Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 299 TL Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 149 TL SanDik 128 GB USB 2.0 Bellek 209 TL Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 74,95 TL Logitech M185 Kablosuz Mouse 189 TL Piranha Tripod Telefon Tutucu 27,95 TL Osram Led Ampul 21,95 TL