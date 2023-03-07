Sabah işe gideceklere duyuruldu! Bu illerde yaşayanlar sokağa adımını atmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için uyarı yayınladı. Sıcak hava nedeniyle yazın erken geldiğini düşünsek de, ani bir soğuk hava dalgası Mart'ta çoğu ilde kendini belli edecek. Kurumun yaptığı duyuruda, gece aniden bastırabilecek soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
MarmaraEdirne: 4°C - 4°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağış
İstanbul: 7°C - 11°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağış Kırklareli: 2°C - 3°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağış Kocaeli: 8°C - 12°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağış
EgeAfyonkarahisar: 2°C - 11°C, parçalı bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağış
Denizli: 8°C - 14°C, parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış İzmir: 8°C - 17°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış Muğla 3°C - 15°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış
AkdenizAdana: 13°C - 23°C, parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Antalya: 10°C - 16°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Hatay: 13°C - 18°C parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Kahramanmaraş: 8°C - 13°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış
İç AnadoluAnkara: 5°C - 11°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuvvetli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış
Eskişehir: 3°C - 10°C, parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Konya: 5°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuzey ve batı bölgelerinde, gök gürültülü sağanak yağış Sivas: 4°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı KaradenizBatı: 3°C - 9°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 7°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış Kastamonu 2°C - 7°C, parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri kuvvetli, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı Zonguldak: 8°C - 10°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış