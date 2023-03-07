Sabah işe gideceklere duyuruldu! Bu illerde yaşayanlar sokağa adımını atmasın!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için uyarı yayınladı. Sıcak hava nedeniyle yazın erken geldiğini düşünsek de, ani bir soğuk hava dalgası Mart'ta çoğu ilde kendini belli edecek. Kurumun yaptığı duyuruda, gece aniden bastırabilecek soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.Edirne: 4°C - 4°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağışİstanbul: 7°C - 11°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağış Kırklareli: 2°C - 3°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağış Kocaeli: 8°C - 12°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağışAfyonkarahisar: 2°C - 11°C, parçalı bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağışDenizli: 8°C - 14°C, parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış İzmir: 8°C - 17°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış Muğla 3°C - 15°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışAdana: 13°C - 23°C, parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Antalya: 10°C - 16°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Hatay: 13°C - 18°C parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Kahramanmaraş: 8°C - 13°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışAnkara: 5°C - 11°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuvvetli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışEskişehir: 3°C - 10°C, parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Konya: 5°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuzey ve batı bölgelerinde, gök gürültülü sağanak yağış Sivas: 4°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı: 3°C - 9°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlıDüzce: 7°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış Kastamonu 2°C - 7°C, parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri kuvvetli, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı Zonguldak: 8°C - 10°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışAmasya: 8°C - 11°C