GÜNDEM
07 Mart 2023 - 15:47

Sabah işe gideceklere duyuruldu! Bu illerde yaşayanlar sokağa adımını atmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için uyarı yayınladı. Sıcak hava nedeniyle yazın erken geldiğini düşünsek de, ani bir soğuk hava dalgası Mart'ta çoğu ilde kendini belli edecek.

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 15:47
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Sabah işe gideceklere duyuruldu! Bu illerde yaşayanlar sokağa adımını atmasın!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için uyarı yayınladı. Sıcak hava nedeniyle yazın erken geldiğini düşünsek de, ani bir soğuk hava dalgası Mart'ta çoğu ilde kendini belli edecek. Kurumun yaptığı duyuruda, gece aniden bastırabilecek soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. 

Marmara

Edirne: 4°C - 4°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağış



İstanbul: 7°C - 11°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağış

Kırklareli: 2°C - 3°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağış

Kocaeli: 8°C - 12°C, parçalı bulutlu, akşam ve gece sağanak yağış

Ege

Afyonkarahisar: 2°C - 11°C, parçalı bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağış

Denizli: 8°C - 14°C, parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış

İzmir: 8°C - 17°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış

Muğla 3°C - 15°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış

aralıklı sağanak yağış

Akdeniz

Adana: 13°C - 23°C, parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Antalya: 10°C - 16°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Hatay: 13°C - 18°C parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış

Kahramanmaraş: 8°C - 13°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Pazartesi kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış

İç Anadolu

Ankara: 5°C - 11°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuvvetli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış

Eskişehir: 3°C - 10°C, parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış

Konya: 5°C - 13°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam, kuzey ve batı bölgelerinde, gök gürültülü sağanak yağış

Sivas: 4°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

aralıklı sağanak yağış

Batı Karadeniz

Batı: 3°C - 9°C, parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Düzce: 7°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış

Kastamonu 2°C - 7°C, parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri kuvvetli, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksekler, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Zonguldak: 8°C - 10°C, parçalı yer yer çok bulutlu. Akşam ve gece kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 8°C - 11°C

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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