Evde bakım ödemelerini bekleyen vatandaşlar ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. E-devlet sistemi üzerinden sorgulamalar yapılırken ödemelerin ise her ay yapıldığı bilgisi verildi. Peki evde bakım maaşı nasıl ve nereden sorgulanır? Maaş alacakların yakından takip ettiği evde bakım aylıklarına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
17 Şubat 2023 - 22:45
Sabah saatlerinde ödenmeye başladı! e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Devletten 4.336 TL yatırılmış olabilir!
Evde bakım ödemeleri her yıl değişiklik gösterirken belirli şartlara uygun olanlara her ay düzenli olarak 4.336 TL ödeme yapılır. Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Evde bakım maaşı takip edilen sistem ve tüm detaylar haberimizde.
Finans
17 Şubat 2023 - 22:45