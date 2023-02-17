Sabah saatlerinde ödenmeye başladı! e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Devletten 4.336 TL yatırılmış olabilir!







EVDE BAKIM MAAŞI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?







EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım ödemelerini bekleyen vatandaşlar ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. E-devlet sistemi üzerinden sorgulamalar yapılırken ödemelerin ise her ay yapıldığı bilgisi verildi. Peki evde bakım maaşı nasıl ve nereden sorgulanır? Maaş alacakların yakından takip ettiği evde bakım aylıklarına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.Evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmadığına ilişkin e devlet sistemi üzerinden istediğiniz zaman sorgulama işlemi yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden e devlete Tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Sisteme giriş yapılarak ana sayfa üzerinden ''Engelle evde bakım ödeme bilgileri sorgulama'' yazılarak detaylar belirlenir.Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen evde bakım maaşları ayın 15'inde yatırılmaya başlandı. Ayın sonuna kadar il il evde bakım ödemeleri yapılacağı duyuruldu.