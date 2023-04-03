Sabah saatlerinde uyarı yapıldı! O illerde yaşayanlar dikkat: Saat verildi...

















PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?















Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehri etkisi altına alacak hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya, Isparta, Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, vatandaşların hava durumuna uygun önlemler alarak hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle buzlanma ve don olayı beklenen bölgelerde dikkatli olunmalı ve kaygan yollarda araç kullanırken yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi nedeniyle dışarı çıkılmaması öneriliyor. Hava durumu tahminlerine göre, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların yükseleceği, ancak diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar yönleri genellikle güneyden esecek ve hafif esintiler şeklinde hissedilecektir. Ancak Ege ve Göller Bölgesi ile Marmara'nın güneydoğusunda orta kuvvette hatta yer yer 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Ayrıca, hava durumunun etkisiyle bazı bölgelerde hava kirliliği seviyelerinde artış yaşanabilir. Bu nedenle özellikle kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerin dışarıda uzun süre kalmaması ve mümkün olduğunca kapalı alanlarda bulunması öneriliyor. Ayrıca, hava kirliliğiyle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması da önemlidir. Bu tedbirler arasında araç kullanımının azaltılması, yakıt tüketiminde tasarruf edilmesi, fabrika ve sanayi tesislerinde çevre dostu uygulamaların benimsenmesi yer almaktadır.Yaklaşan Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışların olması tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar yönleri konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Pazartesi günü, güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen Lodos rüzgarı öğleden sonra kuzeydoğu yönlerinden esen Poyraz rüzgarı ile yer değiştirecek.Ankara'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak 1 ila 3 derece artması tahmin ediliyor. Rüzgar yönleri genellikle güney ve güneybatı olacak ve hafif ile orta kuvvette esecek.Bugün İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Yarın sabah saatlerine kadar Balıkesir'in batı ve kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette esecek. Yarından itibaren güney kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.