Aktüel
12 Nisan 2023 - 18:45

Sabah ŞOK'a giden eli kolu dolu çıkacak! 100 TL'lik ürün 60 TL'ye düştü: Kapanın elinde kalıyor!

Bu hafta ŞOK marketlerde büyük bir indirim şöleni başlıyor. 12 Nisan 2023 tarihinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile birlikte birçok üründe devasa indirimler yapılacak. ŞOK mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi de açıklandı. İndirimli ürünlerin detayları haberimizde...

Aktüel
12 Nisan 2023 - 18:45
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Sabah ŞOK'a giden eli kolu dolu çıkacak! 100 TL'lik ürün 60 TL'ye düştü: Kapanın elinde kalıyor!
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Şok Market, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Bu hafta ŞOK mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler piyasanın yarı fiyatına alıcı bulacak. Fakat, bu fırsatların çok popüler olduğunu ve kapış kapış gideceğini söylemek mümkün. Yeni haftanın indirim listesi arasında hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oldu. 

İNDİRİMİN DETAYLARI

şok

Şok Market, 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Fakat, bu ürünlerin birçoğunun stoklarla sınırlı olduğu bilgisine yer veriliyor. Özellikle elektrikli ev aletlerindeki indirim fırsatlarını kaçırmamak için erken saatlerde ŞOK mağazalarına uğramak gerekiyor.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER



Şok Market, indirimli ürünlerini duyurdu. Gıdadan teknolojik aletlere kadar pek çok üründe gözle görülür indirimler uygulandı. 'Haftanın indirimleri' aşağıda yer almaktadır:

ŞOK

ŞOK

ŞOK

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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