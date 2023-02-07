Sabah soluğu ATM'de alacaksınız: Milyonlarca kişiye 4.336 TL ödenecek













Ödeme Şartları

Engelli Sağlık Kurulu Raporundan "Ağır Engelli" olduğunu belirten bir belge ile beyanname sunulmalıdır.

Engelli birey, başkasının yardımı ve bakımı olmadan yaşayamayacak kadar ağır bir rahatsızlığa sahip olmalıdır.

Tüm aile bireylerinin toplam gelirinin evde yaşayan birey sayısına bölünmesi ile hesaplanan hanedeki birey başına düşen net gelirin bir aylık asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekmektedir.

Kimler Ödeme Alabilir

PTT ve ATM aracılığıyla 4.336 TL tutarında ödeme yapılacak. Beklenen ödemeler için tarih, teyit edildi. Paralar ise, ATM veya PTT'den çekilebiliyor. Ülkemizde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yaşlı ve bakıma muhtaç yakını olanlara 15 Ocak itibariyle yaşlılık aylığı zammını da içeren ödemeler yapılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan ödemelerin hak sahipleri, ödemelerine ATM ya da PTT aracılığıyla ulaşabilecek.Aile Bakanı Derya Yanık, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, memurların Ocak ayı maaş zammına yönelik son düzenlemenin ardından engelli aylıklarında %40-69 arasında ve %70 ve üzeri oranlarda artış olduğunu duyurdu. Ödeme tutarının ise 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseldiğini paylaştı.Bu destek ödemesine hak kazanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bu koşullar aşağıdaki gibi;Bu destek ödemeleri, bakıma muhtaç engelli bireyin eşi, çocukları, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası, kardeşleri ile kardeşlerinin eş ve çocuklarına yapılacak. Ayrıca engelli bireyin bakımını üstlenen teyze, amca, dayı gibi bireyler ile bunların eş ve çocuklarına da bakım ödemesi yapılacak. Bu desteği alabilmek için de bireyin ağır engelli olması ve aile gelirinin asgari ücretin 2/3'ünden az olması şartlarını karşılaması gerekiyor.