









AKCİĞER KANSERİNİN SABAH SAATLERİNDE BELLİ EDEN BELİRTİLERİ NELERDİR?







Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız dikkat! Akciğer kanserinin habercisi olabilir. Dünyada en çok görülen kanser tiplerinden biri olan Akciğer kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Çoğu hasta kansere yakalandığını bilmeden bir yaşam sürüyor olabilir. Meme kanserinden sonra en çok görülen bir kanser çeşidi olan Akciğer kanserinin bazı septomları grip ile karıştırılıyor. Eğer sabah uyandığınız bu septomlarla karşılaşıyorsanız doktora görünmenizde fayda var. Peki Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? İşte hayat kurtaran akciğer kanserinin genellikle çoğunun kişinin fark edemediği belirtileri. Tüm detaylar haberimizde...Yapılan araştırmalara göre son zamanlarda hızla yayılan ve agresif nitelikte bir kanser türü olan Akciğer kanserinin belirtilerini açıkladı. Uzmanların açıklamalarına göre Akciğer kanserine yakalanan hastalarda belirli etkiler mevcut fakat çoğu zaman bu belirtiler anlaşılmayabiliyor. Akciğer kanseri kötü huylu bir kanser türü ve sonuçları ölümcül oluyor. Peki akciğer kanserinden sağ olarak kurtulmanın yolları nelerdir, ihmal nedeniyle ortaya çıkabilen sonuçları nelerdir ve sabah saatlerinde kişileri uyaran o septomlar nelerdir? Hepsi haberimizin ayrıntılarında yer alacak...Uzmanlar uyarıyor: o septomlara dikkat! Sabah saatlerinde kişileri yoklayan ve çoğu kişinin grip ile karıştırdığı bazı septomlar akciğer kanserini anlamamıza neden olabiliyor. Akciğer kanserine yakalanan insanların genellikle sigara tükettiğini biliyor musunuz? Sigara içenlerin % 80'i akciğer kanserine yakalanma riski var. Akciğer kanserinin birincil türü olabildiği gibi ikincil nitelikteki türü de var. Birincil nitelikteki akciğer kanseri direkt olarak akciğerde oluşan kanser tipini niteliyor. İkincil türde oluşan kanser türü ise başka bir organdan akciğere sıçrayan kanser tipini. Yani bu kanser hücresi direkt olarak akciğerde oluşabildiği gibi başka bir organda oluşarak da akciğere sıçrayabiliyor. Peki bu kötü huylu kanserden kurtulmanın yolları neler? Gelin birlikte bakalım.Erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle akciğer kanserinde kendini çok belli eden bu düşünce erken teşhisinin önemini ortaya koyuyor. Hele bir de erken teşhis sayesinde hayatları kurtulmuş yüz binlerce hastayı gördükçe. Uzmanların açıklamalarına göre Akciğer kanserinin belirtilerinden biri öksürük. Özellikle sabah saatlerinde yaşadığınız kuru öksürük nedeniyle bunu çoğunluk grip ile karıştırmış olabilirsiniz. Ancak uzmanların açıklamalarına göre sabah saatlerinde devam eden ve bir haftalık süreler boyunca geçmeyen öksürük kanser habercisi olabiliyor. Öksürürken balgam çıkartıyorsanız da akciğer kanseri tehdidi aklınızda bulunması gerekiyor. Yani uzun süreli bir öksürük ve öksürürken de pas renginde bir balgam gelmesi. Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız vakit kaybeden bir doktora görünmenizde fayda bulunmaktadır. Yine kan tükürmek de akciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biridir.