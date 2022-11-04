Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun







SABAHLARI BU 3 BELİRTİ VARSA DİKKAT!

KANSER TÜRLERİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ







MİDE BULANTISI

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARI

Kanser nedeniyle neredeyse her gün ölüm haberleri alınmaktadır. Kanser türlerine göre belirtilerde farklılık gösterirken en tehlikeli kanser tiplerinin belirtileri sabah yaşanmaktadır. Yayılım hızı yüksek olan kanserlerde bu nedenle erken teşhis fazlasıyla önemlidir. Kanser belirtilerine ilişkin dikkat edilmesi gerekenler haberimizde yer almaktadıryapılan bazı araştırmalar üzerine kanser hastalığı günün erken saatlerinde kişi üzerinde 3 belirtisini göstermektedir. Özellikle yorgunluk en sık görülen belirtiler arasında yer alır. Kanser nedeniyle yaşanılan yorgunluk ise fiziksel, beyinsel ve duygusal olarak gözlemlenmektedir.Kemik iliğinden kaynaklı olarak yaşanan kan kanserlerinde yorgun belirtileri fazladır. Kemik iliği vücudun farklı bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine engel olan kanser belirtisidir.Sabah yataktan kalkıldığında yaşanan mide bulantıları beyin tümörü, karaciğer tümörü gibi hastalıklarında belirtisi olarak gözlemlenmektedir. Kanser hastalığında ilerleyen kişilerin 10 tanesinden yedisinde bulantı ve kusma belirtisi yer almaktadır.Sabahları yaşanan mide bulantısı meme kanserinin belirtisi olurken beyne yayılmış meme kanseri baş ağrılarını da devamında getirmektedir. Baş ağrısı beyin tümörlerinin ilk nedeni olurken başka sebepleri de vardır.