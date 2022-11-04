SAĞLIK
04 Kasım 2022 - 13:00

Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun

Ölüm riski yüksek hastalıklardan olan kanser kişinin tüm hayatını ele alabilecek kuvvete de sahiptir. Yaşam koşullarının farklılaşması üzerine hastalıklarda bu yönde artmaktadır. Kanserin bazı belirtileri özellikle sabah uyanıldığında ortaya çıkar. Sabah uyandığınızda karşılaştığınız 3 belirti kanser olduğunuza işaret edebilir. İşte, sabah uyanıldığında bu 3 belirtiyi yaşıyorsanız acil doktora gidin.

SAĞLIK
04 Kasım 2022 - 13:00
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Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun


Kanser nedeniyle neredeyse her gün ölüm haberleri alınmaktadır. Kanser türlerine göre belirtilerde farklılık gösterirken en tehlikeli kanser tiplerinin belirtileri sabah yaşanmaktadır. Yayılım hızı yüksek olan kanserlerde bu nedenle erken teşhis fazlasıyla önemlidir. Kanser belirtilerine ilişkin dikkat edilmesi gerekenler haberimizde yer almaktadır

SABAHLARI BU 3 BELİRTİ VARSA DİKKAT!

yapılan bazı araştırmalar üzerine kanser hastalığı günün erken saatlerinde kişi üzerinde 3 belirtisini göstermektedir. Özellikle yorgunluk en sık görülen belirtiler arasında yer alır. Kanser nedeniyle yaşanılan yorgunluk ise fiziksel, beyinsel ve duygusal olarak gözlemlenmektedir.

KANSER TÜRLERİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ



Kemik iliğinden kaynaklı olarak yaşanan kan kanserlerinde yorgun belirtileri fazladır. Kemik iliği vücudun farklı bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine engel olan kanser belirtisidir.

Kanser belirtileri

MİDE BULANTISI

Sabah yataktan kalkıldığında yaşanan mide bulantıları beyin tümörü, karaciğer tümörü gibi hastalıklarında belirtisi olarak gözlemlenmektedir. Kanser hastalığında ilerleyen kişilerin 10 tanesinden yedisinde bulantı ve kusma belirtisi yer almaktadır.

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARI

Sabahları yaşanan mide bulantısı meme kanserinin belirtisi olurken beyne yayılmış meme kanseri baş ağrılarını da devamında getirmektedir. Baş ağrısı beyin tümörlerinin ilk nedeni olurken başka sebepleri de vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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