Sabahları uyanamıyorum diyenler bu yöntemi denesin! Hava aydınlanır aydınlanmaz turp gibi kalkacaksınız







Alarmı Asla Geciktirmeyin

TikTok videosuna göre, insanların erken uyanmaya çalışırken yaptıkları en büyük hatalardan biri erteleme düğmesine basmak. İnsanlar alarmı erteleyerek, uyumak için daha fazla zamanları olduğunu düşünerek kendilerini kandırıyor ve yataktan kalkmak daha da zorlaşıyor.







Telefonunuzu Uzaklaştırın

Su İçmek

Erken kalkmak birçok insan için, özellikle de uykuya dalmakta güçlük çekenler ya da sabah insanı olmayanlar için göz korkutucu bir görev olabilir. Ancak, bir TikTok videosu kısa süre önce nasıl erken kalkılacağına dair ipuçları ile viral oldu. Erken kalkmak zor olsa da imkansız değil. Bu ipuçlarını takip ederek ve tutarlı bir uyku programı oluşturarak, insanlar vücutlarını erken kalkmak için eğitebilir ve verimli bir sabah rutininin faydalarından yararlanabilirler.Videodaki bir diğer önemli ipucu da telefonunuzu yatağınızdan uzağa koymanız. Pek çok insan telefonlarını çalar saat olarak kullanır, ancak bildirimleri kontrol etme veya sosyal medyada gezinme isteği çok güçlü olabilir. Telefonu bir kenara koyan kişinin dikkatinin dağılma olasılığı azalır ve yataktan kalkma olasılığı artar.Videoda ayrıca yatağın yanında bir bardak su bulundurulması ve sabah ilk iş olarak bu suyun içilmesi öneriliyor. Bu, vücudu uyandırmaya ve uyanıklığı artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, doğal ışığa maruz kalmak veya gün doğumu çalar saati kullanmak vücudun sirkadiyen ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir ve erken uyanmayı kolaylaştırabilir.