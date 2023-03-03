Erken kalkmak birçok insan için, özellikle de uykuya dalmakta güçlük çekenler ya da sabah insanı olmayanlar için göz korkutucu bir görev olabilir. Ancak, bir TikTok videosu kısa süre önce nasıl erken kalkılacağına dair ipuçları ile viral oldu. Erken kalkmak zor olsa da imkansız değil. Bu ipuçlarını takip ederek ve tutarlı bir uyku programı oluşturarak, insanlar vücutlarını erken kalkmak için eğitebilir ve verimli bir sabah rutininin faydalarından yararlanabilirler.
SAĞLIK
03 Mart 2023 - 19:35
Sabahları uyanamıyorum diyenler bu yöntemi denesin! Hava aydınlanır aydınlanmaz turp gibi kalkacaksınız
TikTok viral videosuna göre nasıl erken kalkılır?
SAĞLIK
03 Mart 2023 - 19:35
Alarmı Asla Geciktirmeyin Videodaki bir diğer önemli ipucu da telefonunuzu yatağınızdan uzağa koymanız. Pek çok insan telefonlarını çalar saat olarak kullanır, ancak bildirimleri kontrol etme veya sosyal medyada gezinme isteği çok güçlü olabilir. Telefonu bir kenara koyan kişinin dikkatinin dağılma olasılığı azalır ve yataktan kalkma olasılığı artar.
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