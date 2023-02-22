MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 17:16

Sabancı ailesi büyüyor! Nazlı Kayı'nın bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Meğer aylar önce...

Ülkenin en tanınan ailelerinden Sabancılara torun geliyor! Sosyal medyada büyüyen haberlere göre Nazlı Kayı 4 aylık hamile. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 17:16
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Sabancı ailesi büyüyor! Nazlı Kayı'nın bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş! Meğer aylar önce...


Sabancı ailesinin yüzünü güldüren haber aylar önce dünya evine giren Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinden geldi. Arzu Sabancı babaanne olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAZLI KAYI 4 AYLIK HAMİLE

En çok bilinen ve en çok gündem olan Sabancı ailesinin oğlu Hacı Sabancı aylar önce Nazlı Kayı ile Çırağan Sarayı'nda büyük bir düğün sonrasında dünya evine girmişti. Ekim ayında evlenen çiftin bebek beklediği öğrenildi. Sabancı ailesine gelecek torunun cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi. 



Nazlı Kayı 4 Aylık Hamile

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 3 ay önce Adana'ya gelmiş, kebap salonunda kebap yapan Nazlı Kayı da sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak epey gündem olmuştu. Yeni gelin notuyla videosunu paylaşan Nazlı Kayı'nın videosunu Arzu Sabancı da Gelinim Mutfakta notunu düşerek paylaşmıştı. Kayınvalide Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı'nın arasının da epey iyi olduğu biliniyor.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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