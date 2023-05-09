EKONOMİ
09 Mayıs 2023 - 12:32

Sabancı Holding'in kârı giderek eriyor! 2023'ün ilk çeyreğindeki düşüş yüzde 26..

Sabancı Holding, yılın ilk çeyrek verilerinde 6,09 milyar TL gibi bir net kâr açıkladı. Şirketin net kârının geçtiğimiz yıl aynı dönem verilerine göre yüzde 26 düştüğü görüldü.

EKONOMİ
09 Mayıs 2023 - 12:32
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Sabancı Holding'in kârı giderek eriyor! 2023'ün ilk çeyreğindeki düşüş yüzde 26..


Sabancı Holding tarafından yapılan bir açıklamada, 2023 yılının ilk çeyrek verilerine ilişkin son bilançosunu kamuoyuna duyuruldu.

Sabancı Topluluğu'nun KAP'a yaptığı açıklamada şirket, bu yılın ilk çeyrek faaliyetlerinde 6,09 milyar TL gibi bir rakamla kâr elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirketin net kârı 8,25 milyar TL idi. Sonuç olarak, şirketin karı yıllık bazda yüzde 26 düştü.

TOPLAM GELİR VE FİNANS SEKTÖRÜ HASILATI

Sabancı Holding 2023'ün ilk çeyrek kârı



Sabancı Holding de ilk çeyrek faaliyetlerinde 21,82 milyar TL ciro elde ettiğini bildirdi. Geçen yılın aynı dönemdeki verilerinde bu rakam 12.46 milyar TL idi. Bu nedenle şirketin ilk çeyrekteki geliri geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek oldu.

 Bu arada, şirketin finans sektöründen elde ettiği gelir ilk çeyrekte ikiye katlandığı bildirildi. Sabancı Holding'in ilk çeyrek döneminde finans sektöründe 53,69 milyar TL ciro elde ettiği aktarıldı. Geçen yılın aynı zamanlarında bu rakam 25,98 milyar TL idi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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