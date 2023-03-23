Sabiha Gökçen Havalimanı personel alımı başladı! Şartlara uyanlar yüksek maaşla işe başlıyor: Lise diploması şart!

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika
haberi de Sabiha Gökçen havalimanından geldi. Detaylar haberimizde…
BİR İŞÇİ ALIMI DUYURUSU DA SABİHA GÖKÇEN HAVAALANINDAN GELDİ EN AZ LİSE MEZUNU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Sabiha Gökçen Havaalanı kurumu tarafından yapılan istihdam haberine göre en az lise mezunu tam zamanlı çalışan personel alımı yapılacaktır. Başvurunun İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda kadrolu olarak çalışmak isteyenler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açık olan personel kadrolarına başvuruda bulunabilirler. İŞKUR ve Sabiha Gökçen Havalimanı iş birliğiyle düzenlenen işe alım ilanı bu sabah yayınlandı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
EN AZ LİSE MEZUNU DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAĞI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI TARAFINDAN AÇIKLANDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu sabah yapılan açıklamada insan kaynakları departmanında tam zamanlı eleman alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda başvuru koşulları, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ile ilgili tüm bilgilere İŞKUR'un internet sitesinden ulaşılabilir. En az lise mezunu olanlar, kurum tarafından yayınlanan ilanlara doğrudan veya İŞKUR aracılığıyla başvurabilir. İnsan kaynakları müdürü almayı planlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, bu sabah yaptığı açıklamada en az lise mezunu alımı yapacağını söyledi. Açık pozisyonların tüm detayları İŞKUR'un resmî web sitesinde bulunabilir.
HEMEN İŞKUR ÜZERİNDEN MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Sabiha Gökçen Havalimanı, son gelişmeler göz önüne alındığında, en az lise mezunu tam zamanlı çalışanları işe alacağını söyledi. Bu konuda iş arayanlar vatandaşlar İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler. Bu sabah, Sabiha Gökçen Havalimanı lokasyonlu olarak tam zamanlı bir çalışanın işe alınacağı açıklandı. Başvuru formunun İŞKUR'un resmi internet sitesinden de alınabileceği söyleniyor. Gelen habere göre bu kapsam da insan kaynakları yöneticisi alımı yapılacağı da bildiriliyor. Ancak en az lise diploması da temel koşuldur. Bireyler bu Hüküm ve Koşullar kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iş başvurusunda bulunabilirler.