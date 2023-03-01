Sabit Beton Santrali Nedir?

Günümüz şartları içerisinde inşaat mühendisliği alanının dünya çapında en çok kullanılan malzemesi betondur. Beton; kum, çakıl, agrega, su, çimento, kireç gibi maddelerin belli oranlarla karıştırılmasıyla elde edilen, çoğunlukla gri renkli ya da grinin tonlarında olmakla birlikte kullanılan bağlayıcı maddeye göre rengi değişebilen çok önemli bir inşaat malzemesidir. İçine katılan bağlayıcı maddelerin sayısı çok değişkenlik gösterebilen beton su geçirmez oluşuyla, dayanıklılığı, enerjiden tasarruf ettirmesi, yangın gibi afetlere karşı direnç gösterebilmesi, mukavemeti, sürdürülebilirlik anlayışının içerisinde kendine yer bulması ve tüm bu artılarına ek olarak çok az bakım gerektiriyor olmasıyla niçin dünyadaki en çok kullanılan inşaat yapı taşı olduğunu açıklamaktadır.

Betonun kullanım alanı da en az sahip olduğu avantajlar kadar geniştir. Betonun insanlık tarihinde yaklaşık olarak 5000 yıldan daha fazladır var olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlık bu son derece güçlü ve dayanıklı maddeyi keşfettiğinden beri onu elde etmenin de çeşitli yollarını bulmuşlardır. Betonun günümüzde elde edilmesi için beton santrali adı verilen sistemler kullanılmaktadır.

Beton santralleri mobil beton santralleri ve sabit beton santralleri olarak ikiye ayrılır.

Sabit beton santralleri belli bir çalışma alanında uzun süre boyunca çalışılacaksa tercih edilmesi gereken tesis yapılanmalarıdır. Uzun vadede şirketlere büyük bir kar payı ve maliyet tasarrufu sağlayan sabit beton santrallerinde klasik olarak bulunan birçok ekipman vardır. Bu ekipmanlardan bazıları beton mikseri, çimento silosu, agrega kovası, agrega bunkeri, besleme bandı ve otomasyon sistemleridir.

Beton santrallerinde beton elde etmek için kullanılan malzemeler bir araya uygun tekniklerle getirilmekte ve karıştırılmaktadır. Sabit beton santralleri uzun süreli olarak bir yerde çalışan şirketlerin hiç düşünmeden alması gereken tesislerdir. https://machineryline.com.tr/ ile siz de en iyi sabit beton santrali seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.