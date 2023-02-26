Yaşan deprem felaketinden sonra ürün fiyatlarında düşüş beklenirken tam tersi oldu. Marketler ocak ayında yapılan toplantıyla beraber sabit fiyat kampanyasına geçiş yaparken bu durum kısa sürdü. Sosyal medya üzerinden kahvaltılık ürünlere yapılan zamlar dikkat çekti. Et fiyatları cep yakar hale gelirken kısa sürede ki bu artış tepki topladı. Kasap köfte fiyatı 75 TL'den raflarda yerini alırken güncel fiyatı ise 85.50 TL olarak yükselişe geçti. Dana kangal sucuğun fiyatı 79 TL'den 89.50 TL'ye çıkartıldı. 10 kiloluk bir ürünün fiyatı ise 195 TL'den 235 TL'ye yükseliş gördü.
EKONOMİ
26 Şubat 2023 - 11:30
Sabit fiyat bitti, artan fiyat başladı! Bu ürünlere okkalı zam geldi: 150 üründe etiketler değişti!
Yaşanan deprem sonrasında fiyat artışları yerinde durmadı. Sabit fiyat uygulaması biterken zamlar ise peş peşe geldi. Zamlar deprem dinlemezken ocak ayında başlayan sabit fiyat kampanyası bitirildi. Temel gıdadan temizliğe birçok ürün de fiyat değişikliğine gidildi.
EKONOMİ
26 Şubat 2023 - 11:30