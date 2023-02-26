Sabit fiyat bitti, artan fiyat başladı! Bu ürünlere okkalı zam geldi: 150 üründe etiketler değişti!













VATANDAŞLARDAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yaşan deprem felaketinden sonra ürün fiyatlarında düşüş beklenirken tam tersi oldu. Marketler ocak ayında yapılan toplantıyla beraber sabit fiyat kampanyasına geçiş yaparken bu durum kısa sürdü. Sosyal medya üzerinden kahvaltılık ürünlere yapılan zamlar dikkat çekti. Et fiyatları cep yakar hale gelirken kısa sürede ki bu artış tepki topladı. Kasap köfte fiyatı 75 TL'den raflarda yerini alırken güncel fiyatı ise 85.50 TL olarak yükselişe geçti. Dana kangal sucuğun fiyatı 79 TL'den 89.50 TL'ye çıkartıldı. 10 kiloluk bir ürünün fiyatı ise 195 TL'den 235 TL'ye yükseliş gördü.Sabir fiyat uygulamasından kısa sürede nasıl vazgeçildiğine vatandaşlar şahitlik ederken yaşanan deprem felaketi bile bunun önüne geçemedi. Yapılan röportajlar üzerine vatandaşlar deprem yüzünden uykularının kaçtığını belirtirken üzerine fiyat artışlarının gelmesine tepkiler büyüdü. Geçtiğimiz hafta 65 TL olarak satışa sunulan bir peynirin bir hafta içerisinde 105 TL'ye yükselişi ağızları açık bıraktı. Kilo ile et, kıyma alma devrinin bittiğini söyleyen vatandaş kıymanın kilosunun 229 TL olduğunu belirtti.