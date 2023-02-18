Sabit kalan dolar o gün patlayacak! Selçuk Geçer açık çek verdi: O gün 25 TL'yi göreceğiz!







DOLARIN DEĞERİ 24 TL







14 GÜN SONRA DOLAR KAÇ TL?

Döviz kuru üzerinde dalgalanmalar devam ederken doların yeni rekor kıracağı yönünde çeşitli isimlerden yorumlar gelmeye başladı. 14 gün sonra doların geleceği nokta resmen açıklandı. Dolar kaç TL? Elinde doları olanlara Selçuk Geçer'den önemli tavsiyeler geldi.Dolar kurunun her saniye farklılık göstermesiyle beraber Selçuk Geçer yeni rakamların duyurusunu yaptı. Selçuk Geçer, hükümetin kuru test seviyelerinde baskı altında tutamaya çalıştığını ifade ederken doların bundan sonra artışının baskılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de şu anda sıcak para imkanlarının tükendiği nedeniyle yükselişin olacağı konuşuluyor.Doların gelecek haftaki hareketliliğiyle beraber yorumlar yapılırken 14 gün sonra geleceği noktaya işaret edildi. Uzman isim Selçuk Geçer, şubat ayı sonunda dolar kurunun tabelalarda 24 TL olarak görüneceğini söyledi. Geçer, bundan sonra doların baskı altında olmayacağı ve akıl almaz bir yükselişin habercisi olacağını belirtti. Doların şubat ayıyla beraber 24-25 TL olacağını söyleyen İslam Memiş, özellikle elinde doları olanların saklaması gerektirdiğini kendilerinin yararına olacağının altını çizdi.