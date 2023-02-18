Döviz kuru üzerinde dalgalanmalar devam ederken doların yeni rekor kıracağı yönünde çeşitli isimlerden yorumlar gelmeye başladı. 14 gün sonra doların geleceği nokta resmen açıklandı. Dolar kaç TL? Elinde doları olanlara Selçuk Geçer'den önemli tavsiyeler geldi.
Finans
18 Şubat 2023 - 23:00
Sabit kalan dolar o gün patlayacak! Selçuk Geçer açık çek verdi: O gün 25 TL'yi göreceğiz!
Uzun zamandır doların sabit kalışı yatırımcıları tedirgin ederken uzman isimlerden dikkat çeken açıklama geldi. dolar resmen o gün patlayacak. 14 gün sonra doların geleceği nokta belli oldu. İşte, doların geleceği seviyeye ilişkin önemli açıklama haberimizde.
Finans
18 Şubat 2023 - 23:00