Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:13

Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK Başkanı'nı seçti. Yeni başkan Sabri Çelik olurken kendisi ile alakalı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kim Kimdir
08 Temmuz 2022 - 13:13
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Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
TFF yeni MHK Başkanı'nı duyurdu. son dakika açıklamalarına göre MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Bununla beraber Sabri Çelik'in kim olduğu sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Sabri Çelik kimdir? İşte detaylar...

TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir?

Merkez Hakem Kurulu yeni başkanını belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarına göre MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

sabri çelik

Sabri Çelik 1959 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzun süre 1. Lig'de hakem olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra UEFA organizasyonlarında çok kez gözlemcilik görevinde bulunmuştur.

Normalde öğretmen olan Çelik, 2004-2005 ve 2019 senelerinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bunların yanı sıra kendisi eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içerisinde görev almıştır. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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