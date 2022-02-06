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06 Şubat 2022 - 15:58

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray alt yapısıyla geri dönüyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun takımın alt yapısını çalıştırma görev alması bekleniyor. Sarıoğlu'nun yanında yine eski oyunculardan Hakan Balta'nın da geleceği konuşuluyor.

SPOR
06 Şubat 2022 - 15:58
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Sabri Sarıoğlu, Galatasaray alt yapısıyla geri dönüyor!
17 yıl galatasaray formasını giyen Sabri Sarıoğlu, takımında ayrıldıktan sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe'de oynamış ve sezon sonunda da jübilesini yaparak futbola veda etmişti. Şimdilerde Sabri Sarıoğlu'nun Florya'ya geri döneceği ve sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alacağı ortaya atıldı.








Geçtiğimiz gün Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giden ve burada Hakan Balta ile U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen Sabri Sarıoğlu'nun takımın alt yapısını çalıştırmasıyla ilgili bir görüşme yaptığı söyleniyor. Yine eski oyunculardan Hakan Balta'nın da U19 takımının teknik direktörlüğünün yapması sarı-kırmızılı camiada gündeme gelirken kulübün konuyla ilgili resmi olarak bir açıklama yapması bekleniyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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