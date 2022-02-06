Sabri Sarıoğlu, Galatasaray alt yapısıyla geri dönüyor!

17 yıl galatasaray formasını giyen Sabri Sarıoğlu, takımında ayrıldıktan sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe'de oynamış ve sezon sonunda da jübilesini yaparak futbola veda etmişti. Şimdilerde Sabri Sarıoğlu'nun Florya'ya geri döneceği ve sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alacağı ortaya atıldı.
Geçtiğimiz gün Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giden ve burada Hakan Balta ile U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen Sabri Sarıoğlu'nun takımın alt yapısını çalıştırmasıyla ilgili bir görüşme yaptığı söyleniyor. Yine eski oyunculardan Hakan Balta'nın da U19 takımının teknik direktörlüğünün yapması sarı-kırmızılı camiada gündeme gelirken kulübün konuyla ilgili resmi olarak bir açıklama yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz gün Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giden ve burada Hakan Balta ile U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen Sabri Sarıoğlu'nun takımın alt yapısını çalıştırmasıyla ilgili bir görüşme yaptığı söyleniyor. Yine eski oyunculardan Hakan Balta'nın da U19 takımının teknik direktörlüğünün yapması sarı-kırmızılı camiada gündeme gelirken kulübün konuyla ilgili resmi olarak bir açıklama yapması bekleniyor.