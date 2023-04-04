









SAÇ DÖKÜLME PROBLEMLERİYLE SAVAŞ!







Saç dökülmesinden muzdarip olanlar dikkat! Tek malzemeyle tamamen durdurabilirsiniz: Yeni bebek saçlarınız fışkıracak! Saç dökülmesi problemi hem kadınlarda hem erkeklerde ciddi bir problem olarak yerini korumaktadır. Bu saç dökülme problemi kişilerde kelleşme gibi sorunların ortaya çıkmasından neden olur. Saç dökülmesini önlemek ve dökülme problemine karşı müdahalede bulunmak için ise sosyal medyada popüler olan çözüm yolları paylaşıldı. İşte saç dökülme problemleriyle savaşacak çözüm önerileri...Saç dökülme problemleri genetik problemli olabildiği gibi stres, mevsim değişiklikleri, hormonal değişiklikler gibi nedenler ile yaşanabilmektedir. Genetik olarak oluşan saç dökülmelerini önlemek mümkün olmasa da dış etkenli saç dökülmelerini önlemek mümkün olabilmektedir. Saçlarınıza yaptığınız bakıma özen göstererek kısa zaman içerisinde gür, sağlıklı ve uzun saçlara kavuşup sahip olabileceksiniz. Bu sayede kaybedilmiş saçlara tekrar kavuşacaksınız. Bu mucizevi kürün detaylarını birazda haberimizde açıklayacağız. Önce saç derinize düzenli olarak masaj yapmakta da fayda olduğuna değinelim. İşte saçları çıkartacak kür ve diğer ayrıntılar...Bu kürde öncelikle bir litrelik su derin bir tencereye konulacak. Sonrasında ise bir demet biberiye otunu ya da dört kaşık kuru biberi suyun içine konulacak. Suyun kaynamasında kadar beklenilecek. Su kaynamaya başladıktan sonra da beş dakika sonrasında biberiyeler suyun içine bırakılacak. 5 dakika sonrasında biberiyeler sudan çıkartılacak. Süzülen su sprey ile birlikte bir şişeye konulacak. Bu spreyli şişe sayesinde de bu karışım saçlarınıza kolaylıkla uygulanacak.