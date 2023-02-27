Saç dökülmesiyle başı dertte olanlar dikkat: Bu karışımı yapanların kafasından saç fışkıracak!







SAÇLARIN ONARILMASI İÇİN EN İYİ BİTKİSEL ÜRÜN







SAÇLARI DÖKÜLENLERİN MUTLAKA KULLANMASI GEREK

KEPEKTEN KURTULMANIN EN İYİ YOLU

SAÇ SAĞLIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Saç sağlığına dikkat edenler buraya. Yağlı saçlara sahip olanlar, saç dökülmesi sorunlarıyla karşı karşıya kalanlar, kepek problemiyle baş etmeye çalışan ve daha pek çok saç sorununa son. Bu haberde yer alan bitkisel ürünler, saç sağlığınız için birebir çözüm niteliğinde. Ayrıca sağlıklı saçlara kavuşmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken pek çok çözüm önerisi bulunmakta. Saçınıza ne iyi gelir, dökülmeyi nasıl durdurabilirsiniz? İşte tüm detaylar...Saçların hangi ürünle bakım gördüğü en önemli unsurlardan biridir. İşte bu ürünün adı zeytinyağı. Mucizevi şekilde vücuda faydası olan zeytin yağı, içerdiği antioksidanlar ve E vitamini ile saç derinizi besleyerek, zarar görmüş saç tellerini kısa sürede onarır. Ilık zeytinyağını saç diplerinize sürerek beş dakika boyunca masaj yapın, Daha sonrasında bir havlu sararak gece boyunca hiç çıkarmadan uyuyun. Uyandığınızda ise zeytinyağlı saçınızı durulayarak arındırın. Bu şekilde düzenli olarak haftada bir kez yapmanız, saçlarınızın onarılmasında yardımcı olur.Saç dökülmesi günümüzde çokça yaşanan sorunlardan biridir. Bunun pek çok sebebi bulunur. Örneğin hayatta yaşadığınız stresler, mevsim değişikliği gibi. Sarımsak yağı, barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde saçlarınızı onararak yenilenmesine destek olur. Saç dökülmesini önleyerek yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. Sarımsak yağını saç diplerine birkaç dakikalık bir masaj yaparak gece boyunca saçınızda bekletmelisiniz. Sabah durulayarak saçınızdan sarımsak yağını arındırın. Bu uygulamayı haftada birkaç kere yaparak saçlarınızın uzamasına destek olabilirsiniz.Pek çok insan kepek sorunuyla baş etmektedir. Bunun sebeplerinden biri, saç diplerinin dış etmenler sebebiyle kuruyarak kepeklenmesidir. Bunun için kullanılabilecek ürün ise badem yağı olarak uzmanlar tarafından önerilmiştir. Badem yağı, saç diplerinde oluşan kuruluğu gidermede yardımcı olur. Deri dökülmesini ve kepek oluşumunu engeller. Badem yağını kullanarak kepekten kurtulabilir ve saçlarınızı besleyebilirsiniz. Badem yağı ayrıca saç derisi iltihabını önlemek için bu yağ, saç köklerine iyice nüfus ederek saç derisini yumuşatır. Birkaç damla biberiye veya lavanta esans yağlarıyla 1-2 yemek kaşığı badem yağını karıştırarak, bu yağ karışımıyla kafa derinize masaj yapın. Haftada 2-3 kez badem yağını saç diplerinize sürün ve bakım yapın saçlara kavuşun.Dengeli ve düzenli beslenme Bol su tüketimi Stresten uzak durma Çok sıcak su ile duş almamak, ılık su ile saçları yıkamak Kimyasal içermeyen şampuanlar kullanmak Saçlara fön veya herhangi bir ısı işlemi ile şekillendirmemek Sert fırçalarla saçları taramamak Saç boyasından uzak durmak