Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saçların kel veya seyrek saçlı bölgelere yeniden dağıtılması işlemine saç ekimi denir.







Yeni saç kökleri saç derisine veya kaş, sakal ya da kasık bölgesine ekilebilir. Bu işlem ile saç ekimi uygulaması gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç kökleri hastanın kendisinden geldiği için, işlem saç ekimi olarak bilinir. Genellikle tıbbi olarak gerekli olmayan kozmetik bir işlemdir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

İşlem için, doktor hastadan sağlıklı saç köklerini alır ve vücudun kel bölgesine nakleder. Bu işlemde kirpik veya kaş ekimi bir istisnadır. Bu kılların, gözleri kir ve terden koruma görevi vardır. 50 santimetre karelik bir alan için cerrahın 500 ile 1000 saç teli ekmesi gerekir. Bu kapsamda; safir saç ekimi işleminde saçın kendine has yapıları olduğu ve bu nedenle her insanda farklı göründüğü için, net bir açıklama mümkün değildir.

DHI Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç dökülmesinden muzdarip olan kişiler dhi saç ekimi işlemini gerçekleştirebilir. Saç ekimi aşağıdaki hastalıklara sahip hastalara yardımcı olabilir:

Erkeklerde ve kadınlarda hormonal saç dökülmesi varsa dhi saç ekimi yapılabilir,

Saç dökülmesinin kalıtsal formları varsa,

Yaralı saç dökülmesi (örneğin kazalar, yanıklar, ameliyatlar veya radyasyon sonrası) varsa dhi saç ekimi yapılabilir.

Bahsedilen hastalıkların çoğu, vücut farkındalığını artırmak için saç ekimi gerektirir. Gerileyen saç çizgileri yeniden oluşturulabilir, gerileyen saç çizgileri ileriye doğru hareket ettirilebilir. Örneğin, sakal ekimi erkeklerin kel bölgelerini hafifletmesine yardımcı olabilir.

DHI Saç Ekimi Temel Aşamaları

İlk olarak, doktor vücudun tüysüz kısmının fotoğrafını çeker ve hasta ile görüşerek, istenen saç çizgisini kurşun kalemle işaretler.

Lokal anestezi altında, deneyimli bir cerrahi ekip, prosedür başına yaklaşık 500 ila 2000 greft ekebilir. Çok saçınız varsa, birden fazla seans sürecektir.







Operasyon öncesi tüm saçlar tıraş edilir. Doktor, içi boş iğnelerle saç kökü gruplarının etrafındaki cildi keser. Saç grupları iki cımbızla açılır ve ardından çekilir. Kalan yara kendi kendine iyileşir.

Safir Saç Ekimi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Genellikle doktor tavsiyelerini uyulmalı ve safir saç ekimi işleminden 1 hafta önce alkol kullanılmamalıdır. Greftler nemli tutulur ve soğutulmuş solüsyonlarda mikroskop altında işlenir. Çünkü kuruduklarında saç kökleri ölür. Uygun olmayan saçlar ayıklanır.

Saçları yerleştirmek için doktor ince bir iğne kullanarak deride saç köklerinin yerleştirileceği yerde küçük kanallar oluşturur. Kendi başlarına iyileşirler ve düzeltilmeleri gerekmez.

Doktor, hastanın saç derisinden saçların çıktığı yerden bir şerit de kesebilir. Bireysel saç kökleri artık deri şeridinden oyulmuştur ve doktor daha sonra bunları kel bölgelere implante eder. Günümüzde teknikler daha büyük bir iz oluşturmadığı ve estetik sonucun daha iyi olması nedeniyle tercih edilir.

Safir Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Saç ekimi sonrası ilk 1 ay banyo ve yatış şeklinize dikkat etmeniz önerilir. Ayrıca verilen doktor tavsiyelerine de uyumaz gerekir. Saç ekimi yaptırmak isteyen erkek ve kadınlar, işlemin potansiyel tehlikeleri konusunda eğitilmelidir.

Deneyimli bir doktor tarafından profesyonelce gerçekleştirilen bir saç ekimi ile ilişkili komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, örneğin delikler çok derinse kanama meydana gelebilir. Bu genellikle saç ekiminden sonraki ilk birkaç gün içinde yüz bölgesine ulaşabilen şiddetli şişliklere yol açar. Özellikle göz kapaklarının şişmesi hastayı rahatsız eder ancak tehlikeli değildir.

Saç Ekimi Fiyatları

Fiyat bilgisi için doktorunuza danışabilirsiniz. İnsan kafa derisi çok iyi kan ile beslenir. Mikroplar ve bakteriler esas olarak kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelere yerleştiğinden, kafa derisi saç ekimi ile enfeksiyon riski sadece düşüktür.