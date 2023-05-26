Saç fışkırtan mucizevi yöntem! Şampuanızın içerisine bir kaşık bunu ekleyin değişime siz bile inanamayacaksınız







ŞAMPUANA BİR KAŞIK ŞEKER EKLEYEREK MUCİZEYE TANIK OLUN







ÖLÜ DERİYİ TEMİZLİYOR

NASIL UYGULANIR?

Saçlarımıza uygun şampuan, saç kremi ya da saç toniği kullanmamız bazen saçlarımıza olumlu etkiden daha çok olumsuz etkiler olarak ger dönebilir. Çünkü bu kullandığımız kimyasal ürünler zamanla saçlarımızı daha cansız ve kırılgan yapar. Saçlarının mat ve kuru olmasından şikâyet edenler için araştırdık bu bulduğumuz yönteme inanamayacaksınız. Detaylar haberimizde…Saçların sağlıklı ve bakımlı kalması için çeşitli saç bakım ürünleri kullanılmaktadır. Zararlı kimyasallar içeren bazı ürünler saç için faydalı kabul edilse de bu ürünler saç yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Ev ürünleri ile saç bakımı daha etkili sonuçlar verir. Şampuanınıza bir kaşık şeker eklemenin faydaları duyanları hayrete düşürür. Saçlarınızın sağlığı için saçlarınızı yıkamayı alışkanlık haline getirmeniz çok önemlidir. Mümkün olduğunda, bu rutinde kullanılan malzemeler zararlı kimyasallardan arındırılmış olmalıdır. Zararlı kimyasallar zamanla saçları matlaştırabilir, kurutabilir, zayıflatabilir ve kırabilir. Doğal şampuanınıza bir kaşık şeker eklemek birçok saç problemini ortadan kaldıracaktır. Şekerin fiziksel sağlığınız üzerindeki olumsuz etkilerinden sık sık söz edilir, ancak şekerin saçınıza faydaları inanılmazdır. İngiliz bir araştırma, şampuanınıza bir kaşık şeker eklemenin saçlarınızı daha canlı, temiz ve sağlıklı hale getirebileceğini bulduk.Marie Claire'in görüştüğü dermatologların söylediği gibi Saçınızı yıkamak için kullandığınız şampuana bir kaşık şeker ekleyin ve saç derinize masaj yapın. Bu yöntem saç derisindeki yapışkan maddeyi uzaklaştırırken aynı zamanda ölü deri hücrelerini saçtan uzaklaştırarak saç kreminin saça daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlar. Bu yöntemi kullanarak saçınızı derinlemesine temizlerken daha fazla nem alabilirsiniz.Şekerli saç bakımı şu şekilde kullanılabilir. Öncelikle nemlendirici şampuanınıza bir kaşık şeker ekleyin ve bununla saçınızı yıkayın. Şampuanı saç derisine hafif hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından saçınızı durulayın. Şekerli Şampuan ile birlikte kullanıldığında saç derisini arındırır ve yağlanmayı önlerken saçları daha parlak, canlı, temiz ve nemli bırakır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta bu uygulamanın her yıkamada değil 4. yıkamada bir yapılması gerektiğidir.