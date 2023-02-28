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28 Şubat 2023 - 20:43

Sacha Boey için İtalya'dan dev talip

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İtalyan devi Milan'ın Sacha Boey için Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi.

SPOR
28 Şubat 2023 - 20:43
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Sacha Boey için İtalya'dan dev talip


Galatasaray'da özellikle de bu sezon sergilediği performansla birlikte büyük bir beğeni toplayan ve Avrupa'dan da birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran Sacha Boey'in son taliplisi belli oldu.

Sacha Boey için bir süredir İtalyan ekibi Milan'ın scoutlarının inceleme yaptığı ve son yaptığı incelemelerin ardından da kulüp yönetimine olumlu yönde bir rapor vermesiyle birlikte transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.



boey e milan kancası

Cimbom'un genç sağ beki takımdan ayrılacak mı?

Milan kulübü yetkililerinin Galatasaray ile Sacha Boey transferi için temas kuracağı iddia edilirken, ilk etapta İtalyanlar Galatasaray'ın Boey için beklediği bonservis ücretini soracak.

Başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey için Milan yetkililerinin 7.5 Milyon Euro bir bonservis ücreti civarında transferi bitirmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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