Galatasaray'da özellikle de bu sezon sergilediği performansla birlikte büyük bir beğeni toplayan ve Avrupa'dan da birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran Sacha Boey'in son taliplisi belli oldu. Sacha Boey için bir süredir İtalyan ekibi Milan'ın scoutlarının inceleme yaptığı ve son yaptığı incelemelerin ardından da kulüp yönetimine olumlu yönde bir rapor vermesiyle birlikte transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.
SPOR
28 Şubat 2023 - 20:43
Sacha Boey için İtalya'dan dev talip
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İtalyan devi Milan'ın Sacha Boey için Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi.
SPOR
28 Şubat 2023 - 20:43