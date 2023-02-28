Sacha Boey için İtalya'dan dev talip













Cimbom'un genç sağ beki takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'da özellikle de bu sezon sergilediği performansla birlikte büyük bir beğeni toplayan ve Avrupa'dan da birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran Sacha Boey'in son taliplisi belli oldu. Sacha Boey için bir süredir İtalyan ekibi Milan'ın scoutlarının inceleme yaptığı ve son yaptığı incelemelerin ardından da kulüp yönetimine olumlu yönde bir rapor vermesiyle birlikte transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.Milan kulübü yetkililerinin Galatasaray ile Sacha Boey transferi için temas kuracağı iddia edilirken, ilk etapta İtalyanlar Galatasaray'ın Boey için beklediği bonservis ücretini soracak. Başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey için Milan yetkililerinin 7.5 Milyon Euro bir bonservis ücreti civarında transferi bitirmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.