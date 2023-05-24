Saçı uzamayanlara mucizevi yöntem! Hızlı saç uzatma ve güçlü saçlar için bu yağlar yok satıyor







SAĞLIKLI SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ







Saçların uzun süre uzamaması ve sağlıksız olması birçok insana günlük hayatında sorun yaşatıyor. Peki saçları hızlı uzatmanın doğal yöntemleri neler? Saçları hızlı uzatmak için neler yapmak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Saçların sağlıklı olmamasının altında birçok farklı sebep bulunuyor. Bunların ilk başında genetik faktörler, stres, sağlıksız beslenme tarzı, boya, yanlış bakım, mevsim geçişleri yer alıyor. İnsanlar saçlarını hızlı uzatmak istiyorsa ilk olarak beslenme düzenlerini değiştirmeleri gerekiyor. Sağlıklı saçlar için saçları güçlendiren besinler tercih edilebilir. Sağlıklı bir insan saçı aylık 1.5-3 cm arasında uzar ancak düzenli beslenme ve bakımla birlikte bu miktar yükseltilebilir. Saç bakımı için önerilen bazı yağlar bulunuyor. Öncelikle saç diplerine masaj uygulamak, doğal şampuanlar kullanmak, saçları soğuk su ile yıkamak, saçları düzenli olarak kestirmek, kırıkları temizlemek, saçlara ısı vermemek uzama hızını yükseltiyor. Bazı doğal yağlarla bakım yapmak saç diplerine iyi geliyor ve saçların dökülmesini de engelliyor.Tatlı badem yağı içinde olan A, B, K vitaminleri saç köklerinin güçlenmesine ve saçların hızlı uzamasına yardım ediyor. Aynı zamanda tatlı badem yağı kirpikler için de kullanılabiliyor. Tatlı badem yağı tek başına kullanılabileceği gibi bitkisel yağlarla karışım elde ederek kullanılabiliyor. Tatlı badem yağını saç diplerine masaj yapıp uygulayarak 35-40 dakika bekletmek ve haftada bir iki kez yapmak öneriliyor. En bilinen zeytinyağı da saç derisini besliyor ve saçları nemlendiriyor. Zeytinyağının birkaç dakika masaj yapıp uygulayarak 30-40 dakika bekletmek gerekiyor. Daha sonra doğal şampuanla yıkanarak haftada 1-2 kez uygulanabilir. Susam yağı da saçların uzamasına ve kepek gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Susam yağını biraz ısıtıp ılık şekilde saç diplerinize sürmeniz gerekiyor. Bir gece beklettikten sonra durulama işlemi yapıp haftada 1-2 kez uygulamanız öneriliyor. Argan yağı da içinde olan E vitamini sayesinde saçların beslenmesini sağlıyor. Uyumadan önce birkaç damla argan yağını saç diplerine sürebilir ve havluyla sarıp bir gece bekletebilirsiniz. Ertesi sabah durulayıp haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Son olarak Hint yağı da içinde olan Omega 3 asitleri ve E vitamini sayesinde saç diplerinin nemlenmesini sağlıyor ve saçları hızlı şekilde uzatıyor. Hint yağının başka bir yağ ile karıştırılması etkisini artırıyor. Hint yağını başka bir doğal yağ ile karıştırıp saç diplerine sürülür ve 30-45 dakika beklettikten sonra bir şampuan ile yıkanabilir. Bu karışım haftada 1-2 kez tekrarlanabilir.