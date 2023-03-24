Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa çözümü kolay! Şampuanınıza 2 kaşık eklediğinizde haftalarda süren pürüzsüzlük verecek!







SAÇIN HIZLI UZAMASINA YARDIMCI OLUR







YAĞLI SAÇLARA ÇÖZÜM

Saç yağlanmaları bakımsız ve pis görüntüsünden ötürü rahatsız etse de bazı kişilerin saçı günlerce yağlanmazken bazıları ise bir gün içerisinde yağlanmayla karşı karşıya kalabilir. Saç yağlarının yenilen yiyecekler, hormonal bozukluklar, saç yıkama sıklığı ve sürekli olarak saçı ellemekle yakından ilgilidir. Şampuanların içerisine eklenen tuz sayesinde yağlanmalardan kurtulacaksınız.Deniz tuzu, saç büyümesini desteklerken inanılmaz derece faydaları var. Saç dökülmesinden muzdarip insanlara doğal olarak saç büyümesini teşvik ederken deniz tuzu tedavisi denemesi ise öneriler arasında. Saçlarınızı normal yıkadıktan sonra bir yemek kaşığı deniz tuzu alarak saç derinize 0 dakika masaj yaparak tekrar yıkayın. Bu işlemi haftada iki kez yapmanızda ki faydaları göreceksiniz.Yağlı kafa derisi ve saç yağ bezlerinin aşırı salgılanmasının sonucu olarak ortaya çıkarken yapılması gereken şey şampuanın içerisine iki çorba kaşığı tuz eklemektir. Bu şampuan ile saçınızı yıkadığınızda gözle görülür derecede yağlanma sorunu azalıyor.