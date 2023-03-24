Saç yağlanmaları bakımsız ve pis görüntüsünden ötürü rahatsız etse de bazı kişilerin saçı günlerce yağlanmazken bazıları ise bir gün içerisinde yağlanmayla karşı karşıya kalabilir. Saç yağlarının yenilen yiyecekler, hormonal bozukluklar, saç yıkama sıklığı ve sürekli olarak saçı ellemekle yakından ilgilidir. Şampuanların içerisine eklenen tuz sayesinde yağlanmalardan kurtulacaksınız.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 07:45
Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa çözümü kolay! Şampuanınıza 2 kaşık eklediğinizde haftalarda süren pürüzsüzlük verecek!
Saçları hemen yağlananlar kara kara düşünürken imdadına yetiştik. Şampuanların içerisine tuz eklenmesiyle beraber saçlar ışıl ışıl olurken yağlanma sorunu ise ortadan kalkıyor.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 07:45