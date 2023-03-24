YAŞAM
24 Mart 2023 - 07:45

Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa çözümü kolay! Şampuanınıza 2 kaşık eklediğinizde haftalarda süren pürüzsüzlük verecek!

Saçları hemen yağlananlar kara kara düşünürken imdadına yetiştik. Şampuanların içerisine tuz eklenmesiyle beraber saçlar ışıl ışıl olurken yağlanma sorunu ise ortadan kalkıyor.

YAŞAM
24 Mart 2023 - 07:45
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Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa çözümü kolay! Şampuanınıza 2 kaşık eklediğinizde haftalarda süren pürüzsüzlük verecek!


Saç yağlanmaları bakımsız ve pis görüntüsünden ötürü rahatsız etse de bazı kişilerin saçı günlerce yağlanmazken bazıları ise bir gün içerisinde yağlanmayla karşı karşıya kalabilir. Saç yağlarının yenilen yiyecekler, hormonal bozukluklar, saç yıkama sıklığı ve sürekli olarak saçı ellemekle yakından ilgilidir. Şampuanların içerisine eklenen tuz sayesinde yağlanmalardan kurtulacaksınız.

SAÇIN HIZLI UZAMASINA YARDIMCI OLUR

Deniz tuzu, saç büyümesini desteklerken inanılmaz derece faydaları var. Saç dökülmesinden muzdarip insanlara doğal olarak saç büyümesini teşvik ederken deniz tuzu tedavisi denemesi ise öneriler arasında. Saçlarınızı normal yıkadıktan sonra bir yemek kaşığı deniz tuzu alarak saç derinize 0 dakika masaj yaparak tekrar yıkayın. Bu işlemi haftada iki kez yapmanızda ki faydaları göreceksiniz.



yağlı saçlara çözüm

YAĞLI SAÇLARA ÇÖZÜM

Yağlı kafa derisi ve saç yağ bezlerinin aşırı salgılanmasının sonucu olarak ortaya çıkarken yapılması gereken şey şampuanın içerisine iki çorba kaşığı tuz eklemektir. Bu şampuan ile saçınızı yıkadığınızda gözle görülür derecede yağlanma sorunu azalıyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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