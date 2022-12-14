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14 Aralık 2022 - 19:18

Saddiq Bey takas piyasında. Detroit Pistons, oyuncusunu takas pazarında alıcıya çıkardı...

NBA’in düzenli olarak her sene yapılanan takımlarından Detroit Pistons, elindeki Bojan Bogdanovic gibi tecrübeli oyuncuları takas piyasasına sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu ekibe dahil olan yeni bir isim daha var: Saddiq Bey.

SPOR
14 Aralık 2022 - 19:18
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Saddiq Bey takas piyasında. Detroit Pistons, oyuncusunu takas pazarında alıcıya çıkardı...

The Athletic yazarı James Edwards’ın haberine göre, Detroit Pistons, Saddiq Bey’i değeri karşılığında takas piyasasına sunmaya hazırlanıyor. Yani genç oyuncu artık takas görüşmelerine ana gündem maddesi veya başka bir deyişle aranan ismi olabilir. Henüz 23 yaşında olan kısa forvet, bu sezon parkede istikrarsız bir performans gösteriyor. Sezon başında Bojan Bogdanovic ile ilk beşi paylaşan Saddiq Bey, son dönemde gözden düştü ve ilk beşteki yerini kaybetti ve maça bench'ten gelerek dahil olmaya başladı. Takım arkadaşı Cade Cunningham’ın da sakatlığı, bu noktada Saddiq Bey’in şut ritmini olumsuz etkiledi. 2020 NBA Draftı’nda 19. sıradan seçilen Bey, oyunu her zamankinden daha çok forse etmeye ve sürekli zorlama şutlara kalmaya başladı. Bu sezon 25 maçta ortalama 29.7 dakika parkede kalan Saddiq Bey, %40 saha içi isabeti ve %29.9 üçlük yüzdesiyle 14.8 sayı üretiyor.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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