Sadece 10 günlük ödeme kampanyası! Kimliğiyle PTT'ye giden 10.000 TL alacak: Şartlar sıralandı!

Aktifbank ve PTT aracılığıyla gerçekleşen kredi başvuruları için nakit kullanılacak ödemeler anında hesaplarınızda yer alıyor. 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası için kredi ödeme kolaylığı sağlandı.
PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuca varacağı imkan sunuldu. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler banka tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerekir. Şubelere gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alınabilir.