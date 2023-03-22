Kredi
22 Mart 2023 - 22:00

Sadece 10 günlük ödeme kampanyası! Kimliğiyle PTT'ye giden 10.000 TL alacak: Şartlar sıralandı!

PTT'ye kimlikleriyle gidenlere nakit fırsat sunuldu. 21-31 Mart arasında, 10.000 TL ödenme için vatandaşlar harekete geçti. Kimler PTT'den nakit destek alabilir? 24 ay vadeli işlemle nakit avans alacaklar için şartlar belli oldu. PTT ihtiyaç kredisi detayları...

Kredi
22 Mart 2023 - 22:00
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Sadece 10 günlük ödeme kampanyası! Kimliğiyle PTT'ye giden 10.000 TL alacak: Şartlar sıralandı!
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Aktifbank ve PTT aracılığıyla gerçekleşen kredi başvuruları için nakit kullanılacak ödemeler anında hesaplarınızda yer alıyor. 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası için kredi ödeme kolaylığı sağlandı.

PTT ihtiyaç kredisi faizli



PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuca varacağı imkan sunuldu. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler banka tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerekir. Şubelere gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alınabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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