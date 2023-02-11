Sadece 18 gün kaldı! Emeklilere toplu para ödenecek: O banka duyurdu

Emekli vatandaşın nakit ihtiyacını hızla karşılayabilmesi için bankalar kampanyalarını düzenlemeye devam ediyor. O banka emekli vatandaşa kolaylıkla kredi vereceğini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞA 50 BİN TL KREDİSon gelen bilgilere göre Deniz Bankası'na 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan emekli vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Ödemeler uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla emekli vatandaşa sunulacak. Şubat ayı içinde başlatılan kampanyaya göre emekli vatandaşların 28 Şubat tarihine kadar kredi başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Krediden faydalanmak için emekli maaşının da bankaya taşınması gerekiyor.
Kredi emekli maaşının miktarına göre ayarlanıyor. Denizbank'a maaşını taşıyıp başvuru yapan vatandaşlara 50 bin TL kredi 36 ay vadeli ödeme planıyla ve yüzde 1.69 faiz oranıyla kullandırılıyor. Emekli vatandaşın kredi notunun yüksek olması da önem taşıyor. Emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra kredi başvurusu yapan emekli vatandaşlar promosyon fırsatından da faydalanabiliyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını bankaya taşıdıktan sonra 7 bin TL'ye kadar promosyondan faydalanabiliyor. Promosyonla ilgili detaylar bankanın resmi internet sitesinde ve mobil uygulaması üzerinde yer alıyor.