Sadece 19 gününüz kaldı! Bu bankanın müşterilerine 300 TL para iadesi yapılıyor: Tek tıkla kazan, her yerde harca!

İş Bankası lansmanı yaptı: Maximum anlaşmalı marketlerde yaptığınız alışverişlerde 300 TL kazanın
İş Bankası'dan Büyük Kampanya: Maximum Anlaşmalı Marketlerde Yaptığınız Alışverişlerde 300 Tl Maxipuan Kazanma ŞansıKampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, Maximum Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerde yaptıkları alışverişlerde 300 TL ve üzeri ilk peşin alışverişinden sonra, farklı günlerde yaptıkları her 300 TL ve üzeri peşin alışveriş için 30 TL MaxiPuan kazanabilecekleri belirtildi. Kampanya, 2 Ocak 2023 tarihinde başlayarak 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. MaxiPuan kazanılan müşteriler, MaxiPuanların 03 Şubat 2023 tarihinde son kullandıkları kartlarına yüklenecektir ve son kullanma tarihi 31 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kampanya kredi kartı bazında değil, müşteri bazında düzenlenmiştir ve her müşteri en fazla 300 TL MaxiPuan kazanabilecektir.
Bu kampanya İş Bankası tarafından düzenlenen bir kampanya olmakla birlikte, müşterilerin alışverişlerini daha avantajlı hale getirmek isteyen müşterilerin, kampanya süresi içerisinde Maximum Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerde yaptıkları alışverişlerde daha fazla MaxiPuan kazanmaları mümkündür. Bu sayede, müşterilerin alışverişlerinde daha fazla indirim ve avantajlardan yararlanmaları sağlanmış olacaktır. Kampanya ile birlikte, İş Bankası müşterilerinin alışverişlerini daha avantajlı hale getirmek istemekte ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Ayrıca, kampanya ile birlikte, müşterilerin Maximum Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerde yaptıkları alışverişlerde daha fazla MaxiPuan kazanmaları sağlanmış olacaktır. Bu sayede, müşterilerin alışverişlerinde daha fazla indirim ve avantajlardan yararlanmaları mümkün hale getirilmiştir.